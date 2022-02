24,3 Millionen Euro eingeplant: Dafür gibt die Stadt Königsbrunn 2022 Geld aus

Plus Der Königsbrunner Stadtrat debattiert über den Haushalt für das laufende Jahr. Die Stadt plant einige große Projekte und die nächsten Schritte im Zentrum.

Die Stadt Königsbrunn plant für das laufende Jahr zahlreiche Investitionen. Insgesamt sind dafür 24,3 Millionen Euro eingeplant. Der Haushalt soll in der Stadtratssitzung am 15. Februar verabschiedet werden. Eine zweistellige Millionensumme hat das Tiefbauamt für die Verkehrswege eingeplant. Auch für den Kauf von Grundstücken sind größere Summen vorgesehen.