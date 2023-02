Darum werden am Stadion in Königsbrunn Bäume gefällt

Hinter der Tribüne des Hans-Wenninger-Stadions laufen größere Baumfällarbeiten. Die Stadtverwaltung will damit vor allem die Sicherheit verbessern.

Auf dem Gelände des Hans-Wenninger-Stadions in Königsbrunn laufen derzeit größere Pflegearbeiten. Bäume und Sträucher hinter dem Tribünendach wurden bereits gefällt oder auf Stock gesetzt, derzeit laufen Arbeiten im ganzen Gelände. Die Pflege der Gehölze findet turnusmäßig statt.

Die Fällungen begründet die Stadtverwaltung damit, dass einige Bäume zu nah an Gebäuden oder Zäunen sitzen, was unter anderem ein Sicherheitsproblem darstellt. Die Aktion fällt so groß aus, weil in den vergangenen Jahren die Pflegearbeiten mehrmals geschoben werden mussten. Nun werden alle Arbeiten auf einmal erledigt.