Königsbrunn

vor 48 Min.

Das Geschenk des zweiten Lebens: Königsbrunner lebt mit einem fremden Herz

Plus Walter Schmidtke lebt seit Jahren mit einem Herztransplantat. Statt mit seinem Schicksal zu hadern, unterstützt er mit einer Gesprächsgruppe andere Herzpatienten.

Von Jana Korczikowski

Walter Schmidtke öffnet das kleine Gartentor. Bei der freundlichen Begrüßung wirkt er ein wenig erschöpft - man spürt sofort, dass der Königsbrunner in seinem Leben einiges durchgemacht hat. Der 64-Jährige trägt seit 2012 ein fremdes Organ in seiner Brust, sein Körper musste nicht nur einmal ums Überleben kämpfen. Und trotzdem hat er nie aufgegeben. Im Gegenteil: Mit seiner Gesprächsgruppe für Herzpatienten in der Region bringt Schmidtke Betroffene mit ähnlicher Geschichte zusammen. Für dieses Engagement wurde er nun vom Bayerischen Staatsministerium mit dem Weißen Engel für ehrenamtliche Verdienste im Bereich Gesundheit und Pflege ausgezeichnet.

Die Krankheitsgeschichte von Walter Schmidtke nahm 2004 ihren Anfang. "Damals wurde festgestellt, dass mein Herzmuskel durch einen verschleppten Infekt beschädigt war", erinnert er sich. Seither ist Schmidtke arbeitsunfähig. Zuvor war er im Außendienst für Autowaschanlagen tätig, später für den Vertrieb von Pflegeprodukten in Altenheimen und Krankenhäusern. "Ich musste plötzlich von 100 auf null Prozent herunterfahren." Es folgte eine Reihe von Operationen. 2009 wurde ihm ein Defibrillator eingesetzt, der zugleich der Startpunkt für die heutige Selbsthilfegruppe war. "Bei einer Veranstaltung des Klinikums Augsburg wurde offenbart, dass eine Organisation mit Defibrillator Deutschland entsteht und es wurden Menschen gesucht, die Interesse haben, eine Gesprächsgruppe aufzubauen. So bin ich da hineingerutscht."

