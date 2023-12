Königsbrunn

vor 17 Min.

Dehner-Erweiterung, Globus-Markt: Was tut sich in der Guldenstraße?

Gartencenter-Gigant Dehner (links) will in Königsbrunn erweitern. Die Firma Globus will auf dem ehemaligen Hochtief-Gelände (rechts) eine Markthalle bauen.

Plus Ein größeres Gartencenter, eine Globus-Markthalle und ein Park-and-Ride-Platz sollen in Königsbrunn entstehen. Bis davon etwas zu sehen ist, wird es dauern.

Von Marco Keitel Artikel anhören Shape

Die Stadt Königsbrunn und zwei große Unternehmen haben viel vor im Bereich um die Guldenstraße in Königsbrunn. Das verfallene Bürogebäude auf dem Hochtiefgelände ist im vergangenen Winter verschwunden, es wurde abgerissen. Auf demselben, weitläufigen Areal möchte das Handelsunternehmen Globus einen Markt mit mehr als 6000 Quadratmetern Verkaufsfläche bauen. Daneben, an der Hunnenstraße, liegt das Gartencenter der Firma Dehner. Das Unternehmen will erweitern. Ein Stück nördlich der beiden Läden, des bestehenden von Dehner und des geplanten von Globus, möchte die Stadt einen Park-and-Ride-Platz für die Bus- und Tramhaltestelle errichten. Nachfragen unserer Redaktion ergeben, dass sich die Umsetzung der drei Projekte noch eine Weile hinziehen könnte.

Das ehemalige Hochtief-Gelände gehört zum größten Teil Globus. Die alte Fertigungshalle mietet aktuell noch der Papierverwerter Fisel. Das Gelände, auf dem das verfallene Bürogebäude stand, gehört der Stadt. Es ist für den Park-and-Ride-Platz vorgesehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen