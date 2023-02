Der Burgspielplatz in Königsbrunn darf erkundet werden

Die Stadt Königsbrunn hat den nächsten runderneuerten Spielplatz freigegeben. Wann die offizielle Eröffnung stattfindet, ist noch nicht bekannt.

Der Spielplatz in der Afrastraße sieht nicht nur runderneuert aus, er ist mittlerweile auch zum Spielen freigegeben. Wie die Stadt berichtet, wurden die neu aufgestellten Spielgeräte jetzt auf ihre Sicherheit geprüft und abgenommen. Danach wurde der Bauzaun entfernt und die Burg und der Drache können nun auch genutzt werden.

Eine offizielle Eröffnung soll erst stattfinden, wenn das Wetter etwas freundlicher ist. Außerdem muss rund um die Spielfläche noch Gras angesät werden. Dies soll in den nächsten Wochen geschehen. Generalsaniert werden in diesem Jahr auch noch die Plätze an der Ecke Afra- und Augustusstraße sowie an der Hochstiftstraße, teilt die Stadtverwaltung mit: "Die Spielgeräte an der Hochstiftstraße werden nahezu komplett aus Recycling-Produkten wie Meeresabfällen, recycelten Kunststoff und Textilabfällen bestehen." Neue Spielgeräte gibt es außerdem für Spielplätze an der Reichenberger Straße und an der Füssener Straße. Und zu guter Letzt wird nach der diesjährigen Gautsch die Bande des Hockeyplatzes erneuert.