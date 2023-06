Der künstlerische Blick auf das Thema Wandel

Mitglieder des Königsbrunner Künstlerkreis haben bei einer Vernissage ihre Jahresausstellung präsentiert. Die Ausstellung im Rathausfoyer läuft bis Ende August.

Wenn Besucher in der Nähe der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße unterwegs sind, dann wird ihnen beim Anblick der Großbaustelle schnell klar: Die Stadt Königsbrunn befindet sich in einem massiven Wandel. Da liegt es nahe, diesem Umstand in vielfältiger Weise Ausdruck zu verleihen: Entsprechend dem Jahresmotto "Königsbrunn – immer im Wandel. Kultur mittendrin" reflektieren örtliche Maler den immerwährenden Übergang in ihren Bildern.

Zum Thema "Kulturwandel" entstanden so Werke, die von großer Verbundenheit zur Heimat wie auch von künstlerischem Talent zeugen. Das Ergebnis präsentierte der Künstlerkreis am Montagabend im Rahmen einer Vernissage im Rathausfoyer. Zur "Kulturellen Gautscheröffnung" waren viele Bürger erschienen, welche die im Kunstkarree präsentierten Schaustücke mit sichtbarem Interesse begutachteten.

Die Kunst ist einer steten Änderung unterzogen

Bürgermeister Franz Feigl eröffnete die Jahresausstellung des Königsbrunner Künstlerkreises (KKK). Er wies darauf hin, dass die Stadt gerade ein etwas anderes Gesicht annehmen soll, "ohne ihre Identität als ehemaliges Straßendorf zu leugnen". Doch nicht nur der Ort – auch die Kunst generell sei einer steten Änderung unterzogen, was durch die nun präsentierten Bilder in vielfältiger Weise schöpferisch ausgedrückt werde.

Zweiter Bürgermeister Maximilian Wellner und seine Frau Roswitha betrachten die Kunstwerke. Foto: Daniela Egert

Rebecca Ribarek, die Leiterin des Kulturbüros, betonte ebenfalls, wie facettenreich das übergeordnete Thema "Kulturwandel" von den Kreativen aufgenommen worden sei: "Ich bin froh und dankbar, dass der Künstlerkreis couragiert nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft blickt". Ribarek ermunterte die Anwesenden im Rathaus zudem, sich für die vielfältigen Projekte ihrer Stadt persönlich zu engagieren.

Ausstellung in Königsbrunn kann bis 31. August besucht werden

Wie wichtig das Gestalten von inspirierenden Kunstwerken ist, hob Jürgen Hörauf, Vorsitzender des KKK, hervor. Als Betrachter solle man bereit sein, sich "von den Werken mitreißen zu lassen". Vielleicht finde man auf diese Weise "Impulse, die das eigene Denken und Handeln bereichern können". Mit poppigen Liedern bereicherten Bianca Steinbusch (Gesang) und Tobias Wittmeir (Gitarre) die Vernissage. Die Jahresausstellung des Königsbrunner Künstlerkreises im Foyer des Rathauses kann bis zum 31. August besucht werden. Vom 23. Juni bis 2. Juli findet außerdem die "eigentliche Gautsch" zehn Tage lang am Festplatz in der St.-Johannes-Straße statt.