Königsbrunn

06:30 Uhr

Der Parkplatz am Ilsesee in Königsbrunn bekommt eine Beleuchtung

Am Parkplatz am Ilsesee will die Stadt Königsbrunn Lampen aufbauen.

Plus Die Stadt will die Infrastruktur am Ilsesee verbessern. Solarleuchten sollen nachts mehr Sicherheit bringen. Beim Thema Rundweg tut sich dagegen wenig.

Von Adrian Bauer

Der Ilsesee gehört weiterhin zu den regelmäßigen Anlaufstellen vieler Königsbrunnerinnen und Königsbrunner. Ein Spaziergang am Ufer, ein Getränk am Kiosk oder ein Spielplatzbesuch mit den Kindern - auch außerhalb der Badesaison bietet sich dort viel Freiraum für Freizeitspaß. Weil die Gastronomie aber auch in den Abendstunden immer mehr Menschen an den See lockt, kam die Anregung aus der Bürgerschaft, auf dem Parkplatz zumindest teilweise eine Beleuchtung zu installieren.

