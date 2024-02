Königsbrunn

Die Falken-Apotheke in Königsbrunn schließt: Das sind die Gründe

Oft ist der Gang in die Falken-Apotheke in Königsbrunn nicht mehr möglich. Sie schließt zum April. Das Foto zeigt eine andere Apotheke.

Plus Jahrzehntelang holten sich Kunden in der südlichen Bürgermeister-Wohlfarth-Straße Rat und Medikamente. Ab April nicht mehr. Weshalb die Inhaberin aufhört.

Die St. Johannes-Kirche, ein Zahnarzt, ein Café, gegenüber ein Laden, ein Versicherungsbüro - und die Apotheke. So sieht es aktuell im südlichen Bereich der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn aus. Seit zehn Jahren betreibt Inhaberin Inge Kielburg hier die Falken-Apotheke. Ihre Vorgängerin hatte sie sogar 15 Jahre lang. Ab Frühjahr können Kundinnen und Kunden nicht mehr für Ratschläge und Medikamente herkommen. Die Apotheke schließt zum 1. April.

"Ich gehe in Rente und habe keinen Nachfolger gefunden", sagt Kielburg auf Nachfrage. Damit spricht die 66-Jährige ein Problem an, das aktuell viele Kollegen aus ihrer Branche haben. Auch Hausärzten geht es häufig so. Sebastian Lochbrunner, der seine Praxis in Schwabmünchen führte, bis er 80 Jahre alt war, hat zwei Jahre lang keinen Nachfolger gefunden, bevor das Medizinische Versorgungszentrum von Karl Golczyk die Räume übernahm. Von älteren Medizinern und Apothekern ist immer wieder zu hören, dass jüngere Menschen aus diesen Berufen das unternehmerische Risiko und lange Arbeitszeiten scheuen. Dazu sei der ländliche Raum für sie oft nicht attraktiv.

