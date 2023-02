Haltestelle soll weg: Anwohner probt den Aufstand gegen die Linie 3

Plus Die Linie 3 hat in Königsbrunn viele Freunde, aber auch Kritiker, die über Fahrlärm klagen. Ein besonders aktiver Tram-Gegner hat nun den Stadtrat beschäftigt.

Die Straßenbahn-Linie 3 hat sich in Königsbrunn im ersten Jahr ihrer Existenz gut etabliert. Die Stadtwerke Augsburg als Betreiber sind zufrieden mit den Fahrgastzahlen, im Königsbrunner Rathaus freut man sich über den gelungenen Anschluss ans Schienennetz, nach mehr als 40 Jahren Wartezeit. Kritische Töne gibt es bei den Ticket-Preisen, mangelnder Barrierefreiheit für E-Rollstühle und bei einigen Anwohnern wegen extrem lauter Quietschgeräusche. Ein Gegner der Linie 3 hat nun den Stadtrat mit einem Antrag beschäftigt: Er wünschte sich eine Verlegung der kompletten Haltestelle Mindelheimer Straße.