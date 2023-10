Ein Blick hinter die Kulissen des Mehrgenerationenhauses

15 Jahre Vielfalt wurden beim Tag der offenen Tür im Mehrgenerationenhaus Königsbrunn gefeiert. Dabei gab es einen Einblick in das stetig wachsende Angebot.

Die Vielfalt im Mehrgenerationenhaus (MGH) Königsbrunn spiegelte sich im Programm für die Besucher wider. Während die Zeitbörse im Obergeschoss die Gäste mit Kaffee und Kuchen versorgte, luden nebenan das Spielezimmer und die Aktion „Steine bemalen“ Kinder zum Verweilen ein. Wem es dabei noch nicht bunt genug war, der konnte sich schminken lassen. Plakate informierten über die verschiedenen Projekte des MGH. Auch beim Bücherflohmarkt und der Wanderausstellung des Landesnetzwerks der bayerischen Mehrgenerationenhäuser konnten die Besuchenden auf Entdeckungstour gehen.

Musik, Tanzen im Sitzen, Märchenstunde: Beim MGH ist viel geboten

Ramona Markmiller, die vor drei Jahren die Leitung des MGH übernommen hat, freute sich über den regen Zulauf und bemühte sich, die fehlende Barrierefreiheit des alten Gebäudes durch ein abwechslungsreiches Programm im Erdgeschoss und einen Kaffee- und Kuchen-Service wettzumachen. Jaria’s Duo brachte die Gäste zu Beginn mit Klassikern und modernen Pop-Stücken in Stimmung. Franziska Beyerlein, die montags mit ihrer Rasselbande musikalische Früherziehung im MGH anbietet, konnte in ihrem Workshop zu "(Body-)Percussion" auch die Erwachsenen begeistern und bestens auf den anschließenden Schnupper-Workshop „Tanzen im Sitzen“ von Peter Berger vorbereiten. Etwas ruhiger wurde es in der Märchenstunde zum „tapferen Schneiderlein“, die Christine Schwerdtfeger vom Ehrenamtsteam des interkulturellen Treffs „Café Mosaik“ spannend mit dem Kamishibai-Erzähltheater vortrug.

Jasmin Mächtlinger und Reinhard Schelzig verzauberten als Jaria’s Duo die Gäste mit ihrer kraftvollen Stimme und rhythmischen Gitarrenklängen. Foto: Ramona Markmiller

Währenddessen bereiteten Feruz und Abdelwasie Ahmed eine eritreische Kaffeezeremonie vor. Dabei übertrafen sie alle Erwartungen: Während Feruz beim Zubereiten der Kaffeebohnen die Tradition erklärte, baute ihr Mann Abdelwasie ein Buffet mit traditionellen eritreischen Speisen auf. So klang der bewegte Nachmittag aus bei einem gemütlichen Beisammensein mit interessiertem Austausch über Rezepte, Traditionen und Erfahrungen, das typisch ist für den offenen interkulturellen Treff „Café Mosaik“, der immer donnerstags von 16 bis 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 98, stattfindet. Bei Interesse an allen MGH-Angeboten ist Ramona Markmiller telefonisch erreichbar unter 08231/6058680. (AZ)