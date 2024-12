Ein erfüllter Advent in der Kindertagesstätte

Dank einer Spende der Praxis für Ergotherapie Michael Schmauß aus Königsbrunn in Höhe von 1100 Euro konnten sich über 70 Kinder der Kindertagesstätte Zur Göttlichen Vorsehung auf den Weg in die Augsburger Puppenkiste machen. Mit leuchtenden Augen und offenen Ohren (und teilweise Mündern) wurde die Geschichte: „Wie das Eselchen das Christkind suchte“ angeschaut. Auch die Kinder der Kindertagesstätte wollten mit ihren Familien in der Adventszeit helfen: Über 50 Päckchen wurden mit wunderbaren Gaben für Kinder gefüllt. Voller stolz überreichten Laura und Manuel im Namen aller Kinder die schön gestalteten Geschenke zugunsten der Kinder der Königsbrunner Tafel.

Icon Vergrößern Manuel und Laura mit Frau Marianne Kowarschick bei der Übergabe. Foto: Sonja Schumacher Icon Schließen Schließen Manuel und Laura mit Frau Marianne Kowarschick bei der Übergabe. Foto: Sonja Schumacher