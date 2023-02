Ein Mediziner der Wertachkliniken erklärt, wie Füße gesund bleiben

Schmerzen an den Füßen erschweren den Alltag massiv. Bei einem Vortrag in Königsbrunn erklärt ein Arzt der Wertachkliniken, wie man seine Füße pfleglich behandelt.

Egal wohin wir gehen, unsere Füße begleiten uns auf Schritt und Tritt. Dummerweise gilt das auch, wenn man Schmerzen hat: Man spürt sie bei jedem Schritt. Deshalb sind orthopädische Fehlstellungen an den Füßen meist sehr unangenehm. Bei einem Vortrag in Königsbrunn erklärt ein erfahrener Mediziner, wie man den Schmerzen begegnen kann.

Homan Rafiee Tary, Leitender Oberarzt der Orthopädie- und Unfallchirurgie an der Wertachklinik in Bobingen, gibt Tipps für gesunde Füße. Foto: Doris Wiedemann

Homan Rafiee Tary ist Leitender Oberarzt der Unfall- und orthopädischen Chirurgie der Wertachkliniken und zertifizierter Fußchirurg. Und er kennt viele Möglichkeiten, wie man Problemen an den Füßen begegnen kann: „Oft, und gerade am Anfang, helfen beispielsweise Einlagen, Fußpolster und Gymnastik. Aber es gibt auch Fälle, in denen man um eine Operation nicht herumkommt“, sagt er. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen erworbenen und angeborenen Fehlstellungen. Bei einer angeborenen Fehlstellung kann man unter Umständen durch eine frühzeitige Korrektur schmerzhafte Folgeschäden vermeiden, daher sollte man seine Füße - und natürlich die der Kinder - genau betrachten, damit eine entsprechende Diagnose möglichst früh gestellt werden kann.

Gutes Schuhwerk und Training beugt Fehlstellungen vor

Sogenannte "erworbene Fehlstellungen" können beispielsweise durch Unfälle entstehen. Größtenteils sind sie jedoch das Ergebnis jahrelanger Fehlbelastungen, beispielsweise durch das Tragen von hohen Absätzen oder von zu kleinen oder zu engen Schuhen. Orthopädische Fehlstellungen können aber auch durch ein schwaches Bindegewebe und/oder eine schwache Muskulatur in den Füßen und Waden entstehen.

Vorbeugend hilft also gutes Schuhwerk und regelmäßiges Training der Bein- und Fußmuskulatur, beispielsweise durch Fußwippen, Zehengymnastik und Barfußlaufen. Aber was ist, wenn das nicht oder nicht mehr hilft? „Auf jeden Fall sollte man sich gründlich untersuchen lassen, weil die moderne Medizin für viele Fußprobleme zufriedenstellende Lösungen bereithält“, rät Fußspezialist Rafiee Tary.

Fersensporn und Hammerzehe sind häufige Probleme bei Füßen

Für eine genaue Diagnose benötigt man ein Gespräch über die Vorgeschichte und bildgebende Untersuchungen: Eine Röntgenaufnahme des Fußes im Stehen und in mehreren Ebenen zeigt die knöchernen Strukturen des Fußes und deren Stellung unter Belastung. Bänder, Sehnen, Muskeln und Knorpelflächen werden mit einer Ultraschall- oder MRT-Untersuchung gut dargestellt.

Die häufigsten Fehlstellungen sind Fersensporn, Ballenzeh und Hammerzehe. Probleme bereiten können jedoch beispielsweise auch eine Arthrose im Großzehengrundgelenk, der sogenannte Hallux rigidus, oder Überwucherungen an den Zwischen-Zehen-Nerven, der Mediziner nennt das Morton Neurom. In einem Vortrag im Infopavillon 955, Alter Postweg 1, Königsbrunn, am Mittwoch, 15. Februar, um 19.30 Uhr, informiert Homan Rafiee Tary über die häufigsten Fußprobleme und was man dagegen tun kann. Der Eintritt ist frei. (AZ)