Ein selbstbestimmtes Leben für Erwachsene mit Behinderung

Wie können Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung im Alter selbstbestimmt leben? Um diese Frage geht es am Montag, 21. Oktober, in der Brunnenschule in Königsbrunn. Der SPD-Ortsverein empfängt die Bundestagsabgeordnete Heike Heubach. Die im März 2024 in die SPD-Fraktion des deutschen Bundestages nachgerückte Politikerin ist für die Wahlkreise Augsburg-Land sowie Aichach-Friedberg zuständig und war bereits Gast beim Sommerfest des Ortsvereins. Dort sponserte sie für die Tombola den Hauptgewinn einer viertägigen Fahrt nach Berlin. Mit dem Erlös der Tombola wurde eine private Spende des Vorstandsmitglieds Ulrich Grassinger aufgestockt, sodass nun mehr als 1000 Euro an das Fritz-Felsenstein-Haus (FFH) übergeben werden.

Alle Interessierten sind zur Veranstaltung in der Aula der Brunnenschule eingeladen. Thema: „Selbstbestimmtes Leben von behinderten Erwachsenen“. Es soll um Möglichkeiten im Bereich Wohnen für Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen gehen. Unter der Moderation von Andrea Collisi findet zunächst eine etwa 45-minütige Podiumsdiskussion mit Gregor Beck, FFH-Vorsitzender, Peter Goldammer, Vorsitzender der Lebenshilfe Augsburg und der Bundestagsabgeordneten statt. Im genannten Bereich gibt es laut den Teilnehmern Defizite. Beck und Goldammer unterstreichen, dass sie gerne die Gelegenheit aufgreifen, ins öffentliche Gespräch mit der Politik zu kommen. In einem zweiten Teil des Abends geht es um Fragen und Nöte der Zuhörenden.

Heike Heubach will Anregungen aus Königsbrunn mit nach Berlin nehmen

Heubach wird sich vorher Zeit nehmen, um im Gespräch mit den Verantwortlichen der Förderstätten und -schulen sowie mit Betroffenen die Situation vor Ort aufzunehmen. Kürzlich schrieb die gehörlose Politikerin Geschichte mit ihrem Redebeitrag zur Novellierung des Bundesbaugesetzes. Erstmals wurden dabei dem Plenum im Bundestag die Ausführungen in Gebärdensprache vermittelt, welche von zwei Dolmetschern übersetzt wurden. Begleitet wird Heubach in Königsbrunn von der Inklusionsreferentin des Stadtrates, Andrea Collisi, sowie dem Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins, Max Arnold.

Heubach freut sich über Anregungen. „Es ist alles bedeutsam, was ich von hier mit nach Berlin nehme“, äußert sich die 44-jährige Politikerin. Abschließend bleibt nach dem offiziellen Ende Zeit für die persönliche Begegnung. Bei Getränken und Snacks können sich Interessierte mit den Fachleuten, der Bundestagsabgeordneten Heike Heubach sowie weiteren Politkern austauschen. Aus dem Landtag wird Simone Strohmayr (zuständig für schulische Inklusion) anwesend sein und aus dem Bezirk der Behindertenbeauftragte Volkmar Thumser. (AZ)

Die Abendveranstaltung geht von 19 Uhr bis voraussichtlich 21 Uhr. Einlass 18.30 Uhr, Aula Brunnenschule, Karwendelstraße 4.