Königsbrunn

18:40 Uhr

Ein weiterer Baustein fürs Königsbrunner Zentrum ist eröffnet

Das neue Bürgerservicezentrum in der Marktstraße in Königsbrunn ist nun offiziell eröffnet.

Plus Das neue Bürgerservicezentrum Königsbrunn ist offiziell seiner Bestimmung übergeben. Die Verantwortlichen freuen sich über einen Anziehungspunkt in der Stadtmitte.

Von Adrian Bauer

14,2 Millionen Euro hat der Neubau an der Marktstraße in Königsbrunn gekostet. Aufgrund des gewonnenen Komforts für die Königsbrunner Bevölkerung, die in den modernen Räumen im Bürgerservicezentrum ihre Behördengänge erledigen kann, ist das für die Verantwortlichen der Stadt Königsbrunn und der Wohnungsbaugesellschaft GWG eine gute Investition. Das neue Gebäude bietet zudem 22 Mietwohnungen und Platz für eine Physiotherapiepraxis, die fast alle bereits bezogen sind.

