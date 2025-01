Erfolgreiche Jugendliche spornen die Erwachsenen wieder an

Im ihrem Jahresrückblick lobte Katharina Fürst, Abteilungsleiterin der Tischtennis-Sparte des Polizei SV Königsbrunn, das Durchhaltevermögen der Mitglieder:innen in der Ausweichhalle der Mittelschule Nord. Die Heimhalle auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei Königsbrunn wird nach dem Juni-Hochwasser wegen langfristigen Reparaturarbeiten noch die ganze Saison gesperrt bleiben. Beim Zweier-Mannschafts-Weihnachtsturnier war die Ausweichhalle mit sechs Tischen voll belegt und die sechs Mannschaften kämpften bis Mitternacht um die Siegespralinen. Durchsetzen konnten sich Bettina Haltmayer/ Toni Bacanu vor Rudi Sabienski mit dem 14-jährigen Niklas Rösner aus der Jugend. Auf Platz drei schaffte es ebenfalls ein Jugendlicher Jonas Hoch mit Abteilungsleiterin Katharina Fürst. Auch im Ligabetrieb sind die Jugendlichen gerade punktetechnisch die absolute Hoffnung des Vereins. Auf einem hervorragenden Platz 3 und 9:5 Punkten stehen die sieben Jugendlichen in der Jugend 19-Klasse von Schwaben Nord und das obwohl sie Aufsteiger der letzten Saison waren. Ungeschlagen im Doppel, selbst beim Weihnachtsturnier, war bisher Jonas Hoch. Die Erwachsenen taten sich in ihren Ligen schwer, auch aufgrund zahlreicher Verletzungen an allen erdenklichen Körperteilen bis zum Ohr. Die erste Herrenmannschaft liegt nach der Vorrunde in der Bezirksklasse B im Mittelfeld auf Platz 5. Nicht so solide, sieht es bei den drei anderen abstiegsgefährdeten Erwachsenenmannschaften des Polizei SV Königsbrunn aus. Herren I in der Bezirksklasse C und die Damen in der Bezirksoberliga stehen auf dem vorletzten Platz. Auf dem letzten Platz aber punktgleich zum Vorletzten steht Herren 3 in der Bezirksklasse E.

In Zweier-Mannschaften spielte man je ein Einzel und ein Doppel. Foto: Rudi Sabienski

