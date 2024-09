Erfolgreiche Sommeraktionen des Hilfsfonds

Icon Vergrößern Einige Teilnehmer der Cabrio-Tour. Foto: Bernhard Holz Icon Schließen Schließen Einige Teilnehmer der Cabrio-Tour. Foto: Bernhard Holz

Der Hilfsfonds Königsbrunn organisierte diesen Sommer zwei Veranstaltungen, die nicht nur für viel Freude sorgten, sondern auch wichtige Mittel für hilfsbedürftige Menschen in der Region einbrachten. Die erste Veranstaltung fand am Ilsesee beim Kiosk Sunrise statt. Der Hilfsfonds durfte auf Einladung von Kioskbetreiber Kadir Kelekci sein Glücksrad aufstellen. Alle Besucher hatten viel Spaß und freuten sich über die schönen Preise. Besonders beliebte Gewinne waren die von Kadir Kelekci gespendeten Essensgutscheine. Die zweite Veranstaltung war eine Cabrio-Tour durch die Westlichen Wälder. Mit der Startgebühr unterstützen die Fahrer die Arbeit des Hilfsfonds. Der erste Stopp der Tour war bei Maria Vesperbild. Dort beeindruckte besonders der Blumenteppich vor der Mariengrotte. Nach einem geselligen Mittagessen in der Klostergaststätte Ursberg ging die Tour weiter zur historischen Klosteranlage Roggenburg. Mit einer gemütlichen Kaffeepause in der „Alten Mühle am See“ endete die Tour.