Es singt und klingt im Advent

Am ersten Adventssonntag fand in der Kirche Maria unterm Kreuz das diesjährige Adventskonzert des Trachtenvereins D‘Lechauer Königsbrunn statt. In diesem Jahr gestalteten der Kirchenchor St. Ulrich, die Blechbläser des Königsbrunner Blasorchesters, sowie die Musikgruppen der Lechauer die Einstimmung auf die kommende Adventszeit. Die Peitinger Sänger, welche bereits seit über 40 Jahren zusammen singen und von Maria Bauer mit der Zither begleitet werden, sangen traditionelle Stücke, wie „Es nahen sich die Stunden“.

Alexandra Oppenländer und Pfarrer Bernd Leumann lasen weihnachtliche Geschichten, die die Zuhörer und Zuhörerinnen das Weihnachtsfest und die damit verbundene Adventszeit aus einem anderen Blickwinkel betrachten ließen. Denn oftmals geraten in der hektischen Zeit die Werte wie beispielsweise Nächstenliebe in den Hintergrund. Die Musikgruppen der Lechauer verzauberten das Publikum mit den Klängen von Hackbrett, Zither, Gitarre, Ziach und Blasmusikinstrumenten und ließen in Momenten der Ruhe und Besinnlichkeit schwelgen. Zum Schluss stimmten alle zusammen zu den Klängen der Orgel das Lied „Macht hoch die Tür“ an und gab es das Gefühl von Gemeinschaft und Zusammenhalt.

Der Trachtenverein D’Lechauer Königsbrunn steht für Tradition. Somit war traditionsgemäß auch in diesem Jahr der Besuch des Konzertes für die Besucher und Besucherinnen kostenlos, jedoch gab es die Möglichkeit zu spenden. Jedes Jahr spendet der Trachtenverein die Einnahmen des Schafkopfturniers und des Adventskonzertes an eine wohltätige Organisation in Königsbrunn getreu dem Motto: „Von Königsbrunnern – Für Königsbrunner“. In diesem Jahr gehen die Spenden an das Fritz-Felsenstein-Haus in Königsbrunn, das Menschen mit Körper- oder Mehrfachbehinderung unterstützt und fördert.

Das Adventskonzert war gut besucht. Foto: Anna-Lena Oppenländer