Feiertag bei der Polizei

Statt in die Schule gehen einige Königsbrunner Kinder am Buß- und Bettag zur Polizei. Anlässlich der Schulschließung organisierte ein Team von Beschäftigten der V. Bereitschaftspolizeiabteilung Königsbrunn um Polizeihauptmeisterin Kathrin Hauser für die Beschäftigten-Kinder einen unvergesslichen Tag bei der Polizei. Zeitgleich mit dem Dienstbeginn ihrer Eltern wurden die Kinder an ihrem „neuen Arbeitsplatz für einen Tag“ begrüßt. Nach einer kurzen Kennenlernrunde konnten 24 Kinder im Grundschulalter nach Herzenslust basteln und den Alltag auf einer Polizeidienststelle nachspielen. Praktischerweise stehen hierfür in Königsbrunn die geeigneten Übungsräume für die dort stattfindende Ausbildung der Polizeischüler zur Verfügung. Auch durfte eine ausgiebige Besichtigung des Fuhrparks nicht fehlen. Nach diesem ereignisreichen Vormittag stärkten sich die Kinder und Eltern bei Currywurst, Pommes und Eis in der Kantine. Nachmittags standen Sport und ein kleines Selbstverteidigungstraining auf dem Dienstplan. Zur Belohnung durften die Kinder mit einer Kinovorstellung ihren Arbeitstag ausklingen lassen, bevor sie schließlich ausgepowert und von der Arbeitsstätte ihrer Eltern begeistert in den wohlverdienten Feierabend entlassen wurden. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feiertag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis