Ferienprogramm der AWO kommt in Königsbrunn gut an

In der AWO-Begegnungsstätte in Königsbrunn malten Ferienprogramm-Teilnehmer ihr Traumhaus - und waren dabei ganz ohne Computer und Internet zufrieden.

Große Nachfrage bestand heuer beim traditionellen Ferienprogrammpunkt "Malen mit Aquarellfarben", der vom Königsbrunner Künstlerkreis (KKK) in der Arbeiterwohlfahrt Begegnungsstätte angeboten wurde. 22 junge Nachwuchskünstler ab sechs Jahren waren unter fachlich kompetenter Anleitung künstlerisch tätig. Zum Thema "Wie wünschst du dir dein Traumhaus?" hatten Ingrid Maurer und Klaus-Peter Glaser, beides langjährige Mitglieder im KKK, Vorlagen und Bilder zur groben Orientierung mitgebracht.

Manche Traumhäuser sind in Königsbrunn Zelte

Mit Wasserfarben und Pinsel legten die Schulkinder begeistert los: Da entstanden farbenfrohe Häuser, auch Zelte in fantasievollen Landschaften, umgeben von Tannen oder Laubbäumen, auf hohen Bergen oder unter exotischen Palmen auf einsamen Inseln. Manche der jungen Künstler malten gleich mehrere Bilder. Abschließend wurden dann sämtliche Werke gemeinsam betrachtet und besprochen. "Seit 36 Jahren wird die Mal-Aktion bereits im Ferienprogramm der Stadt Königsbrunn angeboten", erinnert sich Ingrid Maurer, die seit vielen Jahren aktiv mitwirkt. "Das Experimentieren mit Farben und Formen kommt selbst im hoch technisierten Zeitalter, in dem bereits Grundschüler viel Zeit vor dem PC verbringen, nach wie vor sehr gut an," resümierte Klaus-Peter Glaser. "Bei dem derzeit regnerischen und kühlen Wetter ist es ein idealer Zeitvertreib für die Ferien, der gleichzeitig noch die Feinmotorik schult und die Fantasie anregt."