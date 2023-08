Friedensfest findet zum ersten Mal auch in Königsbrunn statt

Miteinander Essen teilen, sich kennenlernen, Spaß haben: Unter diesem Motto wird gefeiert. Der Helferkreis Asyl will damit auch Unterstützer finden.

Ein gemeinsames Friedensfest veranstalten erstmals die Stadt Königsbrunn und der Helferkreis „Asyl und Flucht“. Am 8. August, dem Tag, an dem traditionell das Augsburger Friedensfest gefeiert wird, ist das sommerliche Zusammensein auf dem Areal des Spielplatzes der Richthofenstraße 1 1/2 geplant. Anlass ist der neuerliche Zuzug vieler Menschen, die in ihrer Heimat vor Krieg und Gewalt fliehen mussten und hier Aufnahme finden. Die Stadt wird die Neuangekommenen offiziell begrüßen. Drumherum findet für alle Bürgerinnen und Bürger Königsbrunns ein geselliges Miteinander statt

Geplant ist ein Zusammensein, das entsprechend der Konzeption der Augsburger Friedenstafel so funktioniert: jeder, der kommt, bringt für sich das Essen und Getränk mit und vielleicht ein wenig darüber hinaus, das er mit Personen, die er dort an der langen Tafel antrifft, teilen kann. Miteinander essen, ins Gespräch kommen, sich vielleicht ganz neu kennenlernen und Spaß haben, ist der Gedanke, der dahintersteht. Eine Hoffnung des Helferkreises: Vielleicht findet der ein oder andere so Interesse an der Begleitung von Geflüchteten. Hilfe sei vor allem beim Deutschlernen oder bei bürokratischen Prozessen stark gefragt.

Beim Friedensfest in Königsbrunn gibt es Musik und Eis

Das Areal bietet mit der großen Spielfläche und den beiden Fußballtoren die Möglichkeit zum Fußballmatch. Daneben wird es für die Kinder einen Spiele-Parcour, eine Hüpfburg und einen Stand des Kinderschminkens geben. Um 17 Uhr kommt ein Eiswagen. Musik kommt vom Blasorchester Königsbrunn, dem Posaunenchor und Sängerin Chris Munger. Das Fest geht von 16 bis 20 Uhr. (AZ)