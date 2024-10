Bohnerwachs und Ochsenblutrot: Damalige Erstklässler und Lehrerin treffen sich nach 60 Jahren wieder

Zum Jubiläum ihrer Einschulung vor 60 Jahren in der Eichendorff-Grundschule in Haunstetten hatte sich eine kleine Feierschar am 120. Jahrestag der Einweihung der Schule in Haunstetten eingefunden. Viele Königsbrunner waren dabei. Neugierig und gespannt wie am ersten Schultag durften fünf ehemalige Erstklässlerinnen sowie fünf männliche „ABC-Schützen“ das ehrwürdige Schulgebäude in der Georg-Käß-Straße betreten.

Bunte Schultüten waren dabei, als die Jubilare mit ihrer ehemaligen Lehrerin, der heute 92-jährigen Anneliese Schnitzler, im Foyer des 2018 fertig renovierten Schulhauses von der Schulleiterin Ute Guggemos empfangen wurden. Mit Stolz berichtete die Rektorin über die Neuerungen und vor allem über den Erhalt alter Bau- und Inventarsubstanzen. Das alte Holzgeländer, der Mosaikfußboden sowie die ochsenblutroten Fußbodenbeläge ließen gleich im Erdgeschoss Erinnerungen an Bohnerwachs und den herrlich duftenden Semmel- und Brotkorb des Hausmeister-Ehepaares Denkinger wach werden.

Königsbrunner tauschen in Haunstetten auf kleinen Stühlchen Anekdoten aus

Zur großen Freude der kleinen Feierschar hallte nach einem, fröhlich vom Kinderchor inszenierten „Welcome everybody“, auch noch der gemeinsam mit den Gästen intonierte Kanon „Theo, spann den Wagen an“ durchs Schulgebäude .Anschließend durften in den oberen Etagen die einst vertrauten Klassenzimmer besucht und die bestens erhaltenen Parkettfußböden bestaunt und an den Holztischen und -stühlchen eifrig Anekdoten aus glücklichen Grundschulzeiten ausgetauscht werden. Dank der neuen Aufzugsanlage konnten daran auch die mobilitätseingeschränkten ehemaligen Mitschüler teilhaben.

Zurück an ihrer früheren Arbeitsstätte: die heute 92-jährige ehemalige Grundschullehrerin Anneliese Schnitzler. Foto: Sammlung Roswitha Wellner

„Ein Freudenfest“, so leitete die „Haunstetter Zeitung“ 1904 ihren Bericht über die Einweihungsfeier des neuen Schulhauses ein. Die Schule wurde beschrieben als eine „Stätte, in der Herz und Geist gebildet werden“, sowie als „unversiegliche Quelle des Lebens für die Gemeinde.“ Den Rahmen für ihr Freudenfest fanden die Feiernden, sowohl zum Auftakt als auch zum Ausklang in den Haunstetter Traditionslokalen Settele und Café Spring, wo eine regelmäßige Wiederholung des Einschulungstreffens beschlossen wurde. (AZ)