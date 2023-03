Immer geschminkt: Lena Haupt ist Permanent-Make-up-Artistin

Eine dauerhafte kosmetische Tätowierung: Das ist Permanent-Make-up. Lena Haupt aus Königsbrunn erklärt, warum Menschen sich dafür entscheiden und wie sie dazu kam.

Lena Haupt aus Königsbrunn gehört zu den Besten in der Permanent-Make-up-Branche. Sie wurde jetzt für den Wettbewerb "Permanent Beauty Masters" auf der Schönheitsmesse in Düsseldorf nominiert. Dort wird sich Anfang April entscheiden, ob sie sich gegen die anderen neun Konkurrenten behaupten kann. Für Lena Haupt ist das dauerhafte Make-up mehr als nur der Wettkampf.

"Ich musste wirklich jeden Tag wie ein Picasso vor dem Spiegel stehen und diese Augenbrauen zeichnen. Das hat mich gestört. Deswegen habe ich sie pigmentieren lassen", sagt Lena Haupt. So sei sie selbst damals zum Permanent-Make-up gekommen. Aber was ist damit gemeint? Das Permanent-Make-up ist eine kosmetische Tätowierung im Gesicht. Mit einer feinen Nadel werden Farbpigmente leicht unter die Haut gestochen. Mit dieser Methode lassen sich Augenbrauen, Lippen und Lidstriche dauerhaft verschönern. Anders als bei einer regulären Tätowierung hält das Permanent-Make-up jedoch nur zwei bis fünf Jahre. Für Lena Haupt ist dies eine Möglichkeit, natürliche Schönheit zu unterstreichen, ohne das Aussehen komplett zu verändern. "Man muss immer das ganze Gesicht betrachten und das Make-up individuell an jede einzelne Person anpassen", sagt sie.

Natürlichkeit steht in ihrer Praxis "Hauptwerk" im Vordergrund

Viele hätten jedoch immer noch ein eher negatives Bild von Permanent-Make-up: In den Anfängen der Technik wurde oft noch mit echten Tattoo-Farben gearbeitet. Dabei seien häufig sehr kontrastreiche und dunkle Gesichtszüge herausgekommen. Davon hätte man sich mittlerweile entfernt, erklärt die Expertin. Natürlichkeit stehe bei ihr besonders im Vordergrund. "Ich sehe Permanent-Make-up als kleine Hilfe", sagt die Königsbrunnerin. "Viele Kundinnen haben immer noch Angst oder Bedenken, dass es zu krass ausfallen könnte. Das finde ich schade. Ich will ihnen zeigen: So kann es aussehen."

Durch Permanent-Make-up ließen sich viele Unsicherheiten in den Griff bekommen. "Das hat natürlich auch einen starken psychischen Effekt", sagt Lena Haupt. Sie unterstütze Frauen auf dem Weg, sich wieder gerne im Spiegel zu betrachten. "Es gefällt mir, dass man so vielen Frauen wirklich helfen kann."

Vom Bauingenieurswesen zur Expertin für Permanent-Make-up

Dass Lena Haupt heute Make-up-Artistin ist, war lange nicht klar - obwohl sie schon als Kind eine Leidenschaft für das Schminken hatte: "Eigentlich wollte ich schon etwas mit Kosmetik machen, als ich noch auf der Schule war." Aber ihre Eltern waren anfangs noch sehr skeptisch: Das sei kein echter Beruf und sie solle erst mal "etwas Richtiges" lernen. Deswegen studierte sie nach dem Abschluss Bauingenieurswesen und arbeitete in diesem Beruf, bis sie Mutter wurde. "In der Elternzeit habe ich gemerkt, dass mir der Job einfach keinen Spaß macht. Ich musste irgendetwas verändern."

Dann entschloss sie sich für die Schulung zur Permanent-Make-up-Künstlerin. Heute betreibt sie das Studio "Hauptwerk" in Königsbrunn. Lena Haupt gehört zu den zehn Experten für Permanent-Make-up, die sich mit ihrer Bewerbung für den Wettbewerb auf der Beauty-Messe in Düsseldorf qualifiziert haben. Vor dem Wettbewerb hat sie Respekt: Natürlich möchte sie unbedingt gewinnen, aber sie kennt auch ihre Konkurrenz: "Es wird nicht einfach. Die Konkurrenz ist groß", sagt sie. Aber sie sei auf jeden Fall nicht schlechter. In Polen oder Amerika sei das Permanent-Make-up schon wesentlich verbreiteter. Doch eines ist für sie klar: In Deutschland rolle die Welle gerade erst an, wenn sie bricht, will Lena Haupt ganz vorne mit dabei sein.