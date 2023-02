In der Königsbrunner Biermanufaktur wird mit Liebe zum Detail gebraut

Joachim Seckler hat mit seiner Brauerei Köbi sein Hobby zum Beruf gemacht. Mit sechs Biersorten ist er vor einem Jahr gestartet und hat noch viele Ideen.

Joachim Seckler wohnt auf einem schmucken Bauernhof im Süden Königsbrunns mit Ställen, Scheunen und Wohnhäusern. Dass hier gerade Bier gebraut wird, merkt man erst, wenn sich die Tür zum Sudhaus öffnet. Dann strömt einem der typische, angenehme Geruch von warmem Brot entgegen, der beim Brauen entsteht, weil das Malz erhitzt wird. Joachim Seckler hat mit seiner Königsbrunner Biermanufaktur Köbi sein Hobby zum Beruf gemacht. Ein Hobby, das eigentlich eine kleine Wissenschaft für sich ist.