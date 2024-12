In Königsbrunn erklingen zur besinnlichen Zeit nicht nur sanfte Töne

Harte Gitarren-Riffs zur besinnlichen Zeit: Nach dem Königsbrunner Niklausmarkt auf dem Platz vor der Eisarena lädt das Jugendzentrum Matrix mit rockiger Weihnachtsstimmung zum „X-Mas Rock-Konzert“ für Jung und Junggeblieben ein. Nach Glanznummern und unvergesslichen Auftritten in den vergangenen acht Jahren, die Coronazeit ausgenommen, findet das Fest am Freitag, 6. Dezember, wieder statt. „The Hairy Heartbreakers“ und „Fire Abend“ wollen mit Rock-Klassikern aus den 50er-, 60er- und 70er-Jahren sowie Party-Krachern und fetzigen Coverversionen aus den 80ern bis hin zu aktuellen Chart-Hits für Stimmung sorgen. Jedoch geben beide Bands am Freitag ihr X-Mas-Rock-Abschlusskonzert in der Matrix. Sie machen sie Platz für junge Musiker. Die Matrix als Jugendeinrichtung hält den Fokus auf der Jugendarbeit und bietet vor allem jungen Künsltern eine Plattform.

Icon Vergrößern Feierabend für „Fire Abend“: Auf der Matrix-Bühne will die Band es am Freitag ein (vorerst) letztes Mal krachen lassen. Foto: Fire Abend Icon Schließen Schließen Feierabend für „Fire Abend“: Auf der Matrix-Bühne will die Band es am Freitag ein (vorerst) letztes Mal krachen lassen. Foto: Fire Abend

Bereits jetzt können sich junge Coverbands aus Königsbrunn für die Niklausmarkt-Aftershowparty bewerben. Auch wenn die Bands Verständnis für diese Entwicklung haben, empfinden die Musiker von Fire Abend und The Hairy Heartbreakers große Wehmut. Auf der Matrix-Bühne zu stehen ist für beide Königsbrunner Bands ein Heimspiel mit vielen emotionalen Wohlfühlmomenten. Sie sind bekannt in Königsbrunn und ziehen Fans jeden Alters an. Die fünf Jungs von Fire Abend sind in der Matrix musikalisch groß geworden. Hier fanden sie ihren ersten Probenraum, konnten sich ausprobieren sowie zahlreiche Erfahrungen im Tonstudio und auf der Bühne sammeln. The Hairy Heartbreakers – allesamt gebürtige Königsbrunnerin und Königsbrunner – sind in der ortsansässigen Musikschule musikalisch gewachsen und leben ihre Leidenschaft zu Liedern von Interpreten wie Elvis Presley, den Beatles oder den Rolling Stones mit jeder Faser.

Die Bands sind inzwischen nicht nur in Königsbrunn bekannt

Inzwischen sind beide Bands bekannte Größen und haben gut gefüllte Terminkalender, wünschen sich jedoch mehr Möglichkeiten in Königsbrunn auf einer großen Bühne vor Publikum spielen zu können. Wer auf dem Niklausmarkt kalte Füße bekommen hat kann ab 20:30 Uhr das Tanzbein schwingen. Der Eintritt ist frei, Einlass ab 19 Uhr.