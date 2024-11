In Königsbrunn lässt sich erleben, wie Natur funktioniert

Mit wachen Augen blickt der Fuchs in Richtung der Bildschirme. Wie das Reh, der Frischling und die Vögel neben ihm, ist er ein echtes Tierpräparat. Im Naturmuseum in Königsbrunn verdeutlicht er, dass sich hier nicht nur nachlesen lässt, wie die Natur im Landkreis Augsburg und der Region funktioniert. Es lässt sich erleben, anschauen, nachhören, interaktiv herausfinden. Am Freitag wird das Projekt „Wie funktioniert die Natur in unserem Lebensraum Lech?“ für das es von der EU rund 65.000 Euro Leader-Förderung gibt, offiziell vorgestellt.

