Kita-Kinder kommen in Königsbrunn im Seniorenheim unter

Plus Die Rappelkiste der Awo in Königsbrunn muss saniert werden. Als Ausweich-Ort stand die Grundschule Nord im Raum. Nun geht es auf Zeit zu deutlich älteren Nachbarn.

Von Marco Keitel

Ganz junge Königsbrunnerinnen und Königsbrunner könnten bald mehrere Stunden am Tag die Nachbarn von ganz alten Bürgern sein. Denn die Rappelkiste, die Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in der Füssener Straße, wird saniert. Was passiert in dieser Zeit mit den Kindergarten-Kindern? Dafür standen in den vergangenen Monaten verschiedene Lösungen im Raum. Nach der jüngsten Stadtratsentscheidung läuft es wohl auf eine Zweckgemeinschaft zwischen Alt und Jung hinaus.

Ursprünglich wollte die Awo während der Sanierung immer nur zwei der vier Kindergarten-Gruppen in Container auslagern, die jeweils anderen beiden weiter in Teilabschnitten, in denen nicht gearbeitet wird, unterbringen. Das stellte sich als unwirtschaftlich heraus. Die Bauzeit wurde zunächst auf ein Jahr geschätzt, mittlerweile auf 16 Monate. Losgehen soll es im September.

