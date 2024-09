Kita: Zur Eröffnung gibt es geistlichen Beistand

Hoher Besuch kam zur Feier der Neueröffnung der Kita Zur Göttlichen Vorsehung in Königsbrunn: Bischof Bertram Meier feierte zuerst in der Kirche eine Kinder- und Familiengottesdienst, in dem das Evangelium vom „Haus auf dem Felsen“ szenisch und mit Bildern kindgerecht vermittelt wurde. In seiner Predigt bat der Bischof ein Kind zum Altar und präsentierte mit ihm drei Ziegelsteine, beschriftet mit „Weisheit“, „Frieden“ und „Mut“ als wichtige Elemente für kirchliche Projekte. Nach dem Gottesdienst segnete der Bischof die neue Kindertagesstätte und besuchte die Gruppen in ihren Räumen. Bürgermeister Franz Feigl hob in seinem Grußwort die Bedeutung der Wertevermittlung in den Kitas hervor. Hier würden kirchlich geführte Kitas wertvolle Arbeit leisten.

Drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen

Nach dreijährigen Bauarbeiten umfasst die Kita Zur Göttlichen Vorsehung nun drei Kindergarten-Gruppe (drei bis sechs Jahre) mit je 25 Kindern sowie zwei Krippen-Gruppen mit jeweils zwölf Kindern im Alter von ein bis drei Jahren. Der Kindergarten war 1970 eröffnet worden. 2010 gab es Überlegungen, ihn zu schließen, weil die Buchungszahlen stark zurückgingen. Als sich dies jedoch innerhalb weniger Jahre deutlich änderte, plädierte auch die Stadt Königsbrunn dafür, den Kindergarten sogar zu erweitern. Er wurde dabei auch umfassend energetisch saniert. Die Baukosten von 4,5 Millionen Euro wurden zum allergrößten Teil aus kommunalen und staatlichen Mitteln gedeckt. (hsd-)