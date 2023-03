Klimaaktivisten, bitte übernehmen

In Königsbrunn soll der Permakultur-Garten am Europaplatz der Baustelle im Zentrum weichen. Das wollen Klimaaktivisten verhindern.

Sie sind mittlerweile der Schrecken vieler Autofahrer: Klimaaktivisten, die sich aus Protest mit Sekundenkleber an die Straße kleben und den Verkehr blockieren. Das wird vermutlich nicht passieren, wenn am Mittwoch Mitglieder des Augsburger Klimacamps nach Königsbrunn kommen.

Die Klimaschützer wollen sich dafür einsetzen, dass der Permakultur-Garten am Europaplatz erhalten bleibt. Der Garten ist Teil eines besonderen Projekts: An vier Standorten im Königsbrunner Zentrum wird seit einigen Jahren auf öffentlichen Flächen gepflanzt, gepflegt und geerntet. Jeder darf mitmachen. Und jeder darf die Früchte des Erfolgs mitnehmen. Das Projekt wurde in der Vergangenheit gerne vorgezeigt. Doch im vergangenen Jahr stand der Bürgergarten auf der Kippe - mangels Helfern. Die Stadt beratschlagte und sah sich am Ende nicht in der Lage, das Projekt federführend zu übernehmen.

Vielleicht könnten in Zukunft die Klimaaktivisten Hand anlegen? Seinem Unmut Luft verschaffen ist das eine. Genauso wichtig ist es aber, anzupacken, wenn Not am Mann ist. Mit der Straßenbahn wären die Klimacamper jedenfalls schnell und klimafreundlich in der Stadt.

