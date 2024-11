Königsbrunn bekommt European Energy Award

Die Stadt Königsbrunn, die zum zweiten Mal mit dem European Energy Award ausgezeichnet wurde, bekam von Umweltminister Thorsten Glauber insbesondere für ihre Anstrengungen im Bereich der Mobilität ein Lob. Ein wichtiger Schritt war die Anbindung von Königsbrunn ans Augsburger Straßenbahnnetz im Jahr 2021. Im 15-Minuten-Takt geht es tagsüber in nur 30 Minuten vom Königsplatz im Zentrum Augsburgs nach Königsbrunn und umgekehrt. Da die Straßenbahnen klimaneutral mit Ökostrom unterwegs sind, spart die neue Linie bei rund 10.000 Fahrgästen am Tag rund 16,8 Millionen Pkw-Kilometer pro Jahr ein – das macht fast 4000 Tonnen CO2 pro Jahr. Zudem übernehmen seit diesem Jahr sechs Elektrobusse den Stadtbusverkehr in Königsbrunn. Sie legen zusammen 580.000 Fahrplankilometer zurück. Damit werden jährlich fast 250 Tonnen CO2 eingespart.

Bayerns Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz Thorsten Glauber hat in Scheidegg sieben weitere bayerischen Kommunen mit dem European Energy Award für ihre besonderen Leistungen beim Klimaschutz ausgezeichnet. (AZ)