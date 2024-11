Königsbrunn muss ein Museum dicht machen

Alle geplanten Veranstaltungen müssen auf den Prüfstand. Daran ließ Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek keinen Zweifel. Was es für die Kultur bedeuten könnte, dass Königsbrunn kommendes Jahr in fast allen Bereichen sparen muss, zeigte sich in der jüngsten Hauptausschuss-Sitzung. Um fast ein Drittel wird das Budget in dem Bereich wohl gekürzt werden. Ribarek ordnete ein, wo sie Möglichkeiten für Einsparungen sieht - und wo sie diese für unmöglich hält.

Marco Keitel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kultur Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis