Königsbrunn packt an: 111 Weihnachtspakete & strahlende Kinderaugen

Erneut begeistert von der großen Resonanz der Königsbrunner Bevölkerung zeigten sich Ende November die Kinder- und Jugendpastoren der Evangelischen Gemeinschaft (EvG), Tobias Pampa und Hannes Ernstberger sowie Jürgen Wiedemann von Obst & Gemüse Wiedemann. Die Schnapszahl von 111 liebevoll zusammengestellten Kinder-Weihnachtspaketen wurden bei EvG und Obst & Gemüse Wiedemann abgegeben. Darunter viele „Wiederholungstäter“, die zudem oft zwei oder mehr Pakete mit großer Freude packten. Somit konnte die Zahl aus dem Vorjahr gesteigert werden. Inzwischen wurden die Königsbrunner Pakete an die zentrale deutsche Sammelstelle nach Berlin weitergeleitet. Von dort gehen sie auf die Reise nach Bulgarien, Rumänien, Serbien, Ukraine, Weißrussland und Georgien. Vor Ort sorgen sie für Freude, die dauerhaft in Erinnerung bleibt, wie Jürgen Wiedemann von Obst & Gemüse Wiedemann erfahren konnte: Staunend nahm er das Paket eines jungen Mannes an, der freudig berichtete, wie er selbst vor über 20 Jahren in Rumänien große Freude beim Empfang einer „Weihnachtsüberraschung im Schuhkarton“ erlebte. „Das werde ich nie vergessen, es war eines meiner schönsten Weihnachtsfeste“, so der inzwischen in Königsbrunn wohnhafte Familienvater. Die Evangelische Gemeinschaft Königsbrunn und Obst & Gemüse Wiedemann bedanken sich bei allen fleißigen Königsbrunner Spendern.

Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jürgen Wiedemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachtspaket Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis