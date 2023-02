Königsbrunn

vor 16 Min.

Königsbrunn sucht Lösungen für zwei scharfe Kurven

Weil der Radweg in der Hunnenstraße an der Kurve endet, hat sich der Stadtrat schon mit dem Thema befasst. Die verabschiedete Lösung würde die Problematik aber nur verlagern.

Plus Zwei 90-Grad-Kurven im Stadtgebiet von Königsbrunn beschäftigen Anwohner, Verkehrsteilnehmer und Politik. Entschärfungen sind in beiden Fällen schwierig.

Von Adrian Bauer Artikel anhören Shape

Enge Kurven sind unangenehm - vor allem, wenn sie schlecht einsehbar sind. Im Gewerbegebiet Nord in Königsbrunn gibt es gleich zwei derartige Hindernisse. Nach den Einkaufsmärkten in der Hunnenstraße geht es häufig eng zu, wenn sich Lastwagen um die Ecke quälen. Zudem müssen Radfahrer dort genau vor der Kurve zurück auf die Fahrbahn, weil der Radweg endet. Anwohner beklagen zudem die Situation an der Ecke Schäfflerstraße/Nibelungenstraße. Auch dort ist der Kurvenbereich kaum einsehbar und zuletzt wurde auch noch ein Verkehrsspiegel abgebaut. Schnelle Lösungen sind in beiden Fällen nicht in Sicht.

