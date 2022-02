Königsbrunn verliert einen Supermarkt in der Stadt

In Königsbrunn hat ein Supermarkt im südlichen Teil des Zentrums geschlossen. Die Betreiberfirma sagt, dass der Standort nicht mehr entwicklungsfähig gewesen sei.

Der Verkaufsraum ist schon leer geräumt am Edeka-Markt an der Blumenallee in Königsbrunn. Bauarbeiter räumen die letzten Regale aus dem Haus, das seit dieser Woche geschlossen ist. An den Türen informieren Aufkleber über die Schließung und danken den Kunden für die Treue. Vom Betreiber heißt es, der Standort sei mangels Entwicklungsmöglichkeiten als nicht mehr zukunftsfähig gesehen worden. Die Mitarbeiter können in anderen Filialen weiterarbeiten.

Edeka hatte im Jahr 2017 die beiden Königsbrunner Tengelmann-Filialen übernommen, nachdem man die Handelsgruppe übernommen hatte. Mit dem Haus an der Blumenallee und dem Markt am Brunnenzentrum sowie dem inhabergeführten Laden von Christian Toth an der Rosenstraße gab es damit drei Edeka-Märkte in der Stadt. Die beiden ehemaligen Tengelmann-Märkte wurden ohne eigenen Inhaber vom Konzern selbst gesteuert. Die Beschäftigen hatten eine Jobgarantie von fünf Jahren.

Ausschlaggebend für das Ende des Ladens sei aber nicht die hohe Dichte gewesen, sagt ein Konzernsprecher: "Dass es mehrere Edeka-Märkte in einer Stadt gibt, ist nicht so selten." Problematisch war im Fall des Ladens an der Blumenallee aber die mangelnde Größe. Angesichts fehlender Entwicklungsmöglichkeiten in dem bestehenden Gebäude erschien der Standort nicht zukunftsfähig. Daher wurde der auslaufende Mietvertrag nicht verlängert. Gerüchte über eine Schließung hatte es bereits seit Längerem gegeben. Auf Anfrage unserer Redaktion im Dezember wurden die Pläne allerdings nicht bestätigt. Der Markt an der Blumenallee spiele eine Rolle bei den Optimierungsbemühungen im Konzern. Mehr könne man aber nicht sagen.

Mit den beiden Märkten in der Stadt sei für die Nahversorgung aber gesorgt, sagt der Konzernsprecher. Pläne für weitere Veränderungen gebe es nicht. Alle Mitarbeiter hätten ein Angebot erhalten, an einen anderen Standort zu wechseln und seien auch untergekommen. Was mit dem Gebäude passiert, steht noch nicht fest.

