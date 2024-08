Königsbrunner Brunnenbauer treffen Pfarrer aus Benin

Pfarrer Jacques von der Diözese Benin beantragte bei der gemeinnützigen Organisation „KFBIA“ (Königsbrunn fördert Brunnenbau in Afrika e.V.) ein Brunnenprojekt für das Dorf Adjegoule im südlichen Benin. Das geht aus einer Mitteilung des Vereins hervor. Betroffen seien die dort lebenden 3000 Menschen. „Die Kosten für die Bohrung bis zu einer Tiefe von rund 100 Metern und Installation einer Handpumpe wurden von einer zuverlässigen örtlichen Brunnenbaufirma auf etwa 6500 Euro veranschlagt“, heißt es in der Mitteilung. Die Königsbrunner Brunnenbauer trafen sich am 5. August in Freising mit Pfarrer Jacques, tauschten sich über die bisherigen und geplante Projekte aus. Pfarrer Jacques studiert Kirchenrecht in Rom und vertieft in Freising seine Deutschkenntnisse. Siegfried Hertlen, Vorsitzender von KFBIA, konnte bei dem Treffen die freudige Botschaft überbringen, dass die Mittel für das beantragte Projekt bereitstehen. Ein Mitglied von KFBIA werde die Kosten für das Projekt komplett übernehmen. Wer das bisherige Wirken der Königsbrunner Brunnenbauer etwas näher betrachten will, kann das im Internet unter kfbia.de tun oder die Telefonnummer 08231-88918 anrufen. (AZ)

