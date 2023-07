Königsbrunner Mehrgenerationenhaus: "Bei uns geht's rund"

In den vergangenen eineinhalb Jahren hat sich beim Königsbrunner Mehrgenerationenhaus einiges bewegt. Leiterin Ramona Markmiller zieht Bilanz.

Begegnungen zu ermöglichen, Gemeinschaft zu stärken und Vielfalt zu fördern: Das sind die Ziele des Mehrgenerationenhauses Königsbrunn, das im Jahr 2008 ins Leben gerufen wurde. Seither hat sich viel getan. Neue Angebote haben Fahrt aufgenommen, andere haben sich etabliert. Leiterin Ramona Markmiller hat eine Bilanz gezogen und kürzlich dem Stadtrat ihre Ergebnisse vorgestellt.

"Unsere Angebote werden sehr gut angenommen. Schön ist, dass Eigeninitiative gezeigt wird und viele ihre Ideen einbringen. So läuft vieles neu an und gleichzeitig wird Altes wiederentdeck", sagt Ramona Markmiller. Langweilig werde es auch in Zukunft nicht: "Bei uns geht´s rund."

Ramona Markmiller, Werner Zahn und Andrea Collisi (von links) haben den neuen Königsbrunner Reparaturtreff erfolgreich gestartet. Foto: Jana Korczikowski

Sieben etablierte Angebote wurden erfolgreich fortgeführt. Etwa der Fahrdienst, bei dem sich 33 Ehrenamtliche engagieren. 2022 wurden insgesamt 580 Fahrten durchgeführt, der Nutzerkreis umfasst rund 100 Menschen. Der Fahrdienst ist finanziell selbsttragend. Eine Möglichkeit zur Begegnung ist das Generationencafé, ein wöchentlicher Treff vor allem der Bewohner des Generationenparks und der ehrenamtlichen Mitglieder der Zeitbörse. "Einmal im Monat gibt es außerdem einen öffentlichen Themennachmittag", verrät Ramona Markmiller.

Interkultureller Frauentreff und Plaudertelefon

Frauen mit Flucht- und Migrationsgeschichte wird seit Herbst 2021 eine Anlaufstelle beim Interkulturellen Frauentreff geboten. Im Fokus der monatlichen Treffen stehen Austausch und gegenseitige Unterstützung beim Ankommen und Wohnen in Königsbrunn. "Der Inhalt dieses Projekts ist die gemeinsame Freizeitgestaltung", sagt Markmiller. Bei Interesse werden Vorträge oder Stadtrundgänge organisiert. Am Donnerstag, 13. Juli, treffen sich die Frauen um 19 Uhr bei der Kneipp-Anlage. Der Einsamkeit entgegenwirken soll das Plaudertelefon, ein Gemeinschaftsprojekt mit der AWO, der Freiwilligen-Agentur "ich bin dabei" und dem Kulturbüro. 17 Ehrenamtliche, die durch den Sozialpsychiatrischen Dienst geschult sind, nehmen sich Zeit für die Bedürfnisse der Anrufenden.

Elektro: Reparatur von Kleingeräten und Ersatz von kaputten Kabeln

Fahrräder: z. B. Reifenpanne, Schaltung einstellen (kein E-Bike)

Kleidung, Stoffe: Reparaturarbeiten, nähen (keine Änderungsschneiderei)

Spielzeug: z. B. Klebungen, Reparatur kleiner elektronischer Fehler

Uhren: Kleinreparaturen, z. B. Wechsel von Batterie oder Armband

Holz: z. B. Schubladen, Stühle, kleine Schranktüren

Handy & PC: z. B. Laptop einrichten, Updates, kleine Hardware-Reparaturen

Metall: z. B. ausgerissene Gewinde, klemmende Mechanik, abgerissene Griffe und Reparaturen mit Nieten

Es gibt noch mehr erfolgreiche Projekte, wie die Mediensprechstunden zur Unterstützung von Seniorinnen und Senioren im digitalen Alltag, der wöchentliche Treff aktiver Senioren durch die Freiwilligenagentur oder die "Sonne für Familien", eine kleine finanzielle Unterstützung für bedürftige Familien in Königsbrunn. Das Besondere dabei: Die Ausgaben werden durch die Einnahmen der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Mehrgenerationenhauses gedeckt.

Neben den erprobten Angeboten wurden in den vergangenen Monaten auch einige neue ins Leben gerufen. Der Schwerpunkt liegt dabei ebenso in der Freizeitgestaltung, zum Beispiel beim Tanzen im Sitzen oder gemeinsamen Spielen, wie in der Integrationsarbeit. 2022 wurde etwa der wöchentliche interkulturelle Treff "Café Mosaik" eingeführt mit je einer Länderkultur als Monatsmotto. Es gibt auch eine Selbsthilfegruppe für Frauen aus der Ukraine sowie Deutschkurse, in denen fünf Ehrenamtliche die Sprache für den Alltagsgebrauch vermitteln. Beide Angebote sind Projekte des "Info-Points Ankommen", einer Anlaufstelle zur Erstorientierung in Königsbrunn, die Nina Shifner seit August 2022 leitet.

Neuer "Reparaturtreff" erfolgreich in Königsbrunn angelaufen

Auch heuer wurden Ideen verwirklicht, wie Ramona Markmiller in ihrem Bericht schilderte. So ist das Gemeinschaftsprojekt "Zum Kö - Reparieren statt wegwerfen" erfolgreich angelaufen. 27 Ehrenamtliche reparieren defekte Geräte, die einmal im Monat im Café des Generationenparks abgegeben werden können. Das Thema "Upcycling" - Altes und Kaputtes wieder brauchbar machen - wurde auch in anderen Projekten aufgegriffen. In Zusammenarbeit mit Integrations- und Inklusionsreferentin Andrea Collisi werden unter anderem Näh-, Koch- und Workshops zur Seifenherstellung angeboten.

Um weniger Lebensmittel wegzuwerfen, steht seit März ein Kühlschrank und Regal am Eingang der Jugendfreizeitstätte Matrix, den acht Jugendliche ehrenamtlich pflegen. Privatpersonen können hier noch verzehrbare Lebensmittel hineinstellen oder abholen.

Interkultureller Treff „Café Mosaik“ zum Motto Syrien im Juni 2022. Foto: privat

Insgesamt sind rund 70 Ehrenamtliche regelmäßig für das Königsbrunner Mehrgenerationenhaus tätig, hinzu kommen bis zu 20 Personen, die bei Festen und Veranstaltungen helfen. Diese werden das gesamte Jahr über organisiert. Besonders freut sich Markmiller auf die Tauschbörse, die am Wochenende zum allerersten Mal im Rahmen des Sommerfestes des Fritz-Felsenstein-Hauses stattfindet: Am Freitag, 8. Juli, können dort von 12 bis 17 Uhr Frauen- und Kinderkleidung sowie Spielsachen und Schulmaterialien getauscht werden.