Königsbrunns neues Baugebiet fällt vorerst deutlich kleiner aus

Das Baugebiet "Östliche Stadtranderweiterung Königsbrunn" wird vorerst in deutlich kleinerem Umfang, nur im Teilbereich südlich von Aumühl und Bachstraße, weiter entwickelt. Für den nördlichen Teil wird eine neue städtebauliche Konzeption erstellt. Am Dienstagabend stimmte der Stadtrat diesem Konzept der Bauverwaltung bei einer Gegenstimme zu.

Die nahe der Aumühlstraße vorgesehene Kindertagesstätte wird aber weiterhin mit sieben Gruppen realisiert. Der Kostenanteil, der auf die Grundstücke umgelegt wird, soll aber auf die neuen Baugebiete im Süden wie, etwas später, auch auf die im Norden umgelegt werden. Bürgermeister Franz Feigl zeigte sich zuversichtlich, dass in einem zweiten Planungsverfahren auch das Teilgebiet im Norden, zwischen Aumühl- und Bachstraße und dem Areal von Feuerwehr, Betriebshof und Wasserwerk, als Baugebiet entwickelt werden kann. "Alle bis auf die Aussteiger wollen das machen."

Elf Grundstücksbesitzer entschieden sich gegen Umlegung

Die "Aussteiger", das sind die Besitzerinnen und Besitzer von elf Grundstücken, die im August sowie im Oktober/November vergangenen Jahres erklärt hatten, die notariellen Verträge zur Umlegung in diesem Baugebiet nun doch nicht unterschreiben zu wollen – nach jahrelangen Vorbereitungen. In einem Umlegungsverfahren werden Grundstücke unterschiedlichen Zuschnitts, entsprechend der eingebrachten Größe, in verwertbaren Baugrundstücken neu geordnet. Abgezogen wird aber der Gemeinbedarf, etwa für Straßen, Geh- und Radwege, Grünanlagen oder eine Kindertagesstätte. Als Abzug für den Gemeinbedarf waren 25 Prozent angesetzt. Im gesamten "Baugebiet 7c" sollten 380 Bauplätze entstehen, davon rund 80 für ein Einheimischen-Modell. Ursprünglich hätte die Erschließung im Herbst 2022 beginnen sollen.

Da nun im nördlichen Bereich des ursprünglichen Baugebiets 7c elf Grundstücke für die Umlegung nicht zur Verfügung stehen, muss dieser Bereich, unter anderem auch die Verkehrserschließung von Norden, neu aufgeplant werden. Die Stadt will vorerst nur den südlichen Bereich, wo alle Grundstücksbesitzer im Verfahren bleiben wollen, weitertreiben. "Wir wollen eine kleine Fläche am Wolfsweg noch mit aufnehmen, damit etwas mehr Grundstücke zur Verfügung stehen", so Julia Schuster vom Bauamt. Südlich der dann leicht nach Norden verlegten Aumühlstraße werde man eventuell eine etwas dichtere Bebauung, etwa mit Reihenhäusern, vorsehen. Zum Standrand hin ist aber weiterhin eine lockere Bebauung vorgesehen, betonte Werner Lohmann, Leiter des technischen Bauamts.

Baugebiet in Königsbrunn: Enttäuschung kommt aus allen Richtungen

Sprecher aller Fraktionen machten ihre Enttäuschung deutlich, dass dieses seit mehreren Jahren entwickelte Vorhaben so ausgebremst werde. Nicolai Abt (SPD) und Helmut Schuler ( Freie Wähler) regten an, das Einheimischen-Modell, bei dem Königsbrunner Bürger unter bestimmten Umständen Baugrund zu etwas günstigeren Konditionen erwerben können, nun auf Geschosswohnungsbau auszudehnen.

Was die bisherige Nachfrage der Grundstücke angeht, könne Feigl nichts Belastbares sagen. Auf der reinen Vormerkliste wären aktuell 1179 Interessenten vermerkt. In den vergangenen Monaten habe es nur vereinzelte Nachfragen aus diesem Kreis gegeben. "Aufgrund der Erfahrungen der Nachbarkommunen dürfte die Nachfrage durch das gestiegene Zinsniveau und die gestiegenen Baukosten stark nachgelassen haben", sagt der Bürgermeister. Das sei aber nur eine Vermutung. "Erst wenn der südliche Teil nun etwas verändert vorangetrieben wird und alle Verträge unterzeichnet sind, werden wir mit dem Einheimischen-Modell-Aufruf starten können und dann auch die tatsächliche Resonanz erfahren."

Die Planungen für die Kindertagesstätte würden laut Feigl wie bisher weiter verfolgt. Die gesetzlich geregelte Aufteilung der Planungs- und Baukosten skizzierte er überschlägig wie folgt: pro Gruppe rund 1 Million Euro, bei geplanten sieben Gruppen also in etwa Gesamtkosten von sieben Millionen Euro. Davon werde der Freistaat gut ein Drittel tragen, vom Rest übernimmt die Kommune 20 Prozent, der verbleibende Betrag werde auf das den Bau der Kita auslösende Baugebiet umgelegt. Die Stadt werde jetzt schon die Kita für Süd- und Nordteil planen und die Kosten auch nur anteilig auf die Grundstücke im Süden umlegen. Auf die Grundstücke im Norden können die Kosten nur umgelegt werden, wenn ein enger zeitlicher Zusammenhang zur Kitaplanung besteht. Deshalb habe die Stadt ein großes Interesse, dass auch dieser Bereich rasch entwickelt wird. Sollte dies aus irgendwelchen Gründen nicht gelingen, dann werde die Stadt diesen Kostenanteil tragen, versicherte er. "Ich glaube aber, dass es im Norden schnell gehen wird, die Beteiligten kennen den Ablauf und die Vertragswerke, ich kann mir ein Scheitern nicht vorstellen."

Kleinere Kita wäre für Königsbrunn wirtschaftlich nicht sinnvoll

Peter Sommer (Bürgerbewegung Königsbrunn) regte an, die Kita erst kleiner, nur für den Bedarf des südlichen Teils, zu bauen und sie zu erweitern, wenn das nördliche Baugebiet entstehe. Frank Elter (AfD) schlug als Alternative vor, für den nördlichen Teil dann die schon angedachte Kita an der Karwendelstraße zu errichten. Gegen beide Anregungen argumentierte Feigl, dies würde zu Mehrkosten bei Planung und Bau führen, außerdem sei eine Kita mit weniger als fünf Gruppen nicht wirtschaftlich zu betreiben.

Letztlich stimmte der Stadtrat bei einer Gegenstimme von Ludwig Fröhlich (Freie Wähler) zu. Drei Stadträte nahmen an der Abstimmung nicht teil, weil sie durch Grundstücksbesitz im Plangebiet persönlich betroffen sind.