Kulturherbst: In Königsbrunn lesen sich Erwachsene wieder Geschichten vor

Plus Nach einer kurzen Sommerpause geht es in Königsbrunn in einen vielseitigen Kulturherbst. Das sind die Programmhöhepunkte des Kulturbüros.

Von Jana Korczikowski

Das neue Veranstaltungsprogramm des Kulturbüros Königsbrunn bringt wieder die städtische Kultur, Geschichte und Lebenswelten in Einklang. Von Bischof Ulrich und Ludwig I. über Erzählungen von Reisen mit einem Esel bis hin zu den neuen Kinderbuchtrends ist in diesem Herbst für jeden was dabei. Ein beliebter Klassiker darf nicht fehlen.

Zum Auftakt am 4. Oktober nimmt das Kulturbüro Bischof Ulrich in den Blick. In Kooperation mit dem Verein für Augsburger Bistumsgeschichte ist es der Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek gelungen, Domkapitular Dr. Thomas Groll nach Königsbrunn zu holen. In seinem kurzweiligen Vortrag "Leben und Verehrung Bischof Ulrichs von Augsburg" im Informationspavillon 955 stellt er den von ihm in Vorbereitung auf den 1100. Jahrestag der Bischofsweihe und den 1050. Todestag erarbeiteten aktuellen Stand der Forschung dar. "Im Bischofsjahr 2023 wollen wir auch das seelsorgerische Wirken und die Unterstützung der Armen von Ulrich in den Mittelpunkt rücken", sagt Ribarek.

