Kulturprogramm ist eingedampft

Die Stadt Königsbrunn startet in ein neues Quartal voller Kultur. Allerdings wurde dieser, wie auch der gesamten städtischen Verwaltung, ein Sparprogramm auferlegt. Der Haushalt lässt nur ein Budget von 30 Prozent weniger für Kulturausgaben im Vergleich zum vergangenen Jahr zu. „Wir mussten vor allem an Veranstaltungen sparen, wie dem Bücherfrühling“, sagt Kulturamtsleiterin Rebecca Ribarek. Außerdem würden die Mitarbeiter mehr Veranstaltungen selbst durchführen.

Gespart wird in der gesamten Königsbrunner Verwaltung

Am Ferienprogramm, den Museen, die laut Ribarek ohnehin schon eingeschränkte Öffnungszeiten hätten, und der Bücherei könne nicht gespart werden. „Andere Städte müssen ihre Bücherei ganz schließen“, sagt Ribarek und ist froh, dass es in Königsbrunn nicht so ist. Damit die Stadtbücherei Fördergelder bekomme, müsse ein bestimmter Etat vorhanden sein. Somit könne hier nichts gespart werden. Das Ferienprogramm werde bereits zu großen Teilen von Ehrenamtlichen gestemmt und auch Museumskosten könnten nicht noch weiter reduziert werden. Denn die Energiekosten seien größtenteils fix, um die Ausstellungsstücke zu erhalten.

Los geht es mit dem Start des Königsbrunner Campus am Mittwoch, 2. April. Um 19 Uhr gibt es eine populärwissenschaftliche Ringvorlesung zum Thema „Was ist eigentlich Nachhaltigkeit?“ von Professor Jan Paul Lindner. Auch das Kulturkino im Cineplex startet wieder: Am Mittwoch, 9. April begleiten die Zuschauer zwei Seniorinnen auf ihrem Weg in eine Sterbeklinik in der Schweiz. Jeden zweiten Mittwoch im Monat gibt es das Kulturkino zu sehen. Unter anderem einen Film über den Forgensee des Marktoberdorfer Bergfilmers Thomas Häring im Mai. Auch den Königsbrunner Literaturkreis gibt es einmal im Monat. Am Donnerstag, 24. April, startet er in der Stadtbücherei.

Königsbrunner Kulturpreis wird verliehen

Der Kulturpreis der Stadt wird alle zwei Jahre verliehen. Dieses Jahr geht er an die Theatergruppe Dramalution unter Leitung von Angela Klecker. Junge Darstellerinnen und Darsteller ab zwölf Jahren führen mindestens einmal im Jahr ein Stück auf. Im Mai/Juni wird es Hamlet von Shakespeare sein. Die Verleihung findet im Gemeindezentrum St. Johannes um 19 Uhr statt. Einlasskarten gibt es schon seit 3. März im Kulturbüro.

Günther Groß, Vorsitzender des Naturmuseums, kann ab dem 30. April mit einer neuen Ausstellung mehr vom Lech zeigen. Dann ist im Foyer des Königsbrunner Rathauses um 19 Uhr eine Vernissage zur Eröffnung der Lechausstellung geplant. Außerdem wird an diesem Tag der Lesepark eröffnet. Die Stadt stellt Literatur in Zusammenarbeit mit der Bücherei in einer Telefonzelle am Mercateum bereit.

Der im Unterallgäu lebende Künstler Eschenlohe, bürgerlich Johann Jörg, zeigt im Bürgerservicezentrum und in der Stadtbücherei eine Auswahl seiner Bilder in Öl, die maßgeblich Portrait, Akt und Lebenssituationen darstellen. Die Vernissage mit musikalischer Begleitung, bei der auch seine Frau und ehemalige Büchereileiterin Kathrin Jörg anwesend sein wird, findet am Freitag, 2. Mai, um 19 Uhr statt. Die Ausstellung geht noch bis zum 17. Juni.

Kulturamtsleiterin hält Vortrag über Kriegsende

Ein Vortrag über 80 Jahre Kriegsende fällt wegen der Sparmaßnahmen in die Kategorie Selbermachen. Die Kulturamtsleiterin referiert über Zwangsarbeiter, Soldaten und Opfer von Euthanasie mit Königsbrunner Hintergrund und zieht dafür Zeitzeugenberichte, Dokumente und Archivalien zur Anschauung heran. „Auch eine Täter-Biografie bringe ich mit“, sagt Ribarek. Das Wirken des Altbürgermeisters Jakob Schreijak wird beleuchtet. Der Vortrag startet am Mittwoch, 7. Mai, um 19 Uhr im Infopavillon 955.

Einen Tag der offenen Tür gibt es in der Sing- und Musikschule am Samstag, 17. Mai, von 10.30 bis 14 Uhr. Außerdem findet der 48. Internationale Museumstag am Sonntag, 18. Mai, statt. Folgende Museen haben an diesem Tag geöffnet: Archäologisches Museum, Mithraneum, Lechfeldmuseum, Naturmuseum, mercateum, Pavillon 955. Die Kulturelle Gautscheröffnung findet am Montag, 23. Juni, um 19 Uhr im Rathausfoyer statt. Das Thema der diesjährigen Ausstellung lautet: Persepktiven. Der Königsbrunner Künstlerkreis bearbeitet das Thema in verschiedenen Kontexten. Kurz vor Ferienstart wird das Königsbrunner Ferienprogramm vorgestellt: Ab Dienstag, 24. Juni, gibt es unter www.unser-ferienprogramm.de/koenigsbrunn und im Kulturbüro weitere Informationen. Im Musikpavillon findet am Mittwoch, 25. Juni, um 19.30 Uhr der Serenadeabend statt. Der Musikgenuss unter freiem Himmel lockt jährlich tausende Besucher.