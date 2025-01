Ladendiebstahl: Detektiv erwischt 25-jährige Frau

Eine 25-jährige Frau wurde am Samstag von einem Ladendetektiv in einem Bekleidungsgeschäft in der Föllstraße beim Diebstahl erwischt.

Laut Polizei war die Frau gegen 13.15 Uhr aufgefallen, als sie mit einem Haken Diebstahlsicherungen von Bekleidungsgegenständen, Küchenutensilien und Mobilfunkzubehör entfernte und die Ware anschließend in einem Kinderwagen versteckte.

Polizei durchsucht Wohnung

Nach richterlicher Anordnung wurde die Wohnung der Täterin in Augsburg durchsucht. Dort wurde eine Vielzahl weiterer entwendeter Kleidungsstücke sichergestellt. Offensichtlich hatte die Frau Komplizen. Ob diese auch in Königsbrunn unterwegs waren, wird noch ermittelt. (AZ)