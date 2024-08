Polizeischüler sollen mit Herz und gesundem Menschenverstand in den Dienst

120 Polizeischülerinnen und Polizeischüler haben jüngst in der Willi-Oppenländer-Halle in Königsbrunn ihre Ernennungsurkunden zur Polizeimeisterin beziehungsweise zum Polizeimeister erhalten. Sie dürfen nun zwei blaue Sterne auf der Schulterklappe tragen.

In der Festansprache sagte der Leitende Polizeidirektor Gerd Enkling: „Stolz können wir sein - auf uns und unseren wunderbaren Beruf.“ Er betonte, dass die Polizei der Garant für die Sicherheit in Bayern ist. „Mit der niedrigsten Kriminalitätsbelastung bei gleichzeitig höchster Aufklärungsquote sind wir das sicherste Bundesland Deutschlands.“ Des Weiteren bedankte er sich bei dem gesamten Ausbildungspersonal des 56. Ausbildungsseminars für die professionelle Unterstützung der Beamtinnen und Beamten während ihrer Zeit am Bereitschaftspolizei-Standort Königsbrunn. Abschließend beglückwünschte er die frisch gebackenen Polizeimeisterinnen und Polizeimeister zur bestandenen Ausbildung und wünschte ihnen, dass sie stets gesund von ihren Einsätzen zurückkehren mögen.

Mit Herz und gesundem Menschenverstand

Der Zweite Bürgermeisters der Stadt Königsbrunn und frühere Polizist, Maximilian Wellner, wünschte den Absolventen, dass sie ihren Dienst stets mit Herz und gesundem Menschenverstand verrichten. Zudem zollte er ihnen zugleich seinen größten Respekt für ihre Berufswahl, da der Polizeiberuf tägliche große Herausforderungen mit sich bringe. Seminarleiter Thomas König ließ in seiner Rede die zweieinhalbjährige Ausbildung, bestehend aus 4910 Unterrichtseinheiten, nochmals Revue passieren und sprach hierbei seinen Dank an das gesamte Stammpersonal des 56. Ausbildungsseminars aus. Auch er wünschte seinen Polizeischülern alles Gute für die Zukunft bei ihrem künftigen Dienst.

Erste praktische Erfahrungen gesammelt

Anschließend wurden die drei Seminarbesten durch den Vorsitzenden des Fördervereins, Thomas Scheßl, geehrt. Den dritten Platz erzielte dabei Jessica Sturm, hinter Lea-Marie Altes auf Platz zwei. Den ersten Platz, nicht nur im Seminar, sondern auch bayernweit für die Qualifikationsprüfung, sicherte sich Serafina Wenzel. Zum Ende richtete der Seminarsprecher Steinmüller seine Worte an die Gäste. Aus Sicht der Auszubildenden blickte er auf die fünf Ausbildungsabschnitte zurück. So durften die jungen Polizistinnen und Polizisten während ihrer Ausbildung erste Einsatzerfahrungen sammeln. Unter anderem waren sie bei der „Landshuter Hochzeit“ eingesetzt. Steinmüller hob zudem das Ausbildungspersonal hervor und bedankte sich für das Engagement und den professionellen Einsatz. Musikalisch umrahmt wurde die Ernennungsfeier von einem Ensemble des Polizeiorchesters Bayern. (AZ)