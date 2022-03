Königsbrunn

Maskenhändler Siegmund Care wächst in den Süden von Königsbrunn

Die Firma Siegmund will ihre Medizinsparte ausbauen. Auf Königsbrunner Flur soll der Neubau in die Höhe wachsen.

Plus Die Firma Siegmund plant im Süden von Königsbrunn einen großen Neubau. Die Gebäude gehen stark in die Höhe. Die Unternehmer planen so auch für die Zeit nach Corona.

Von Adrian Bauer

Die Firma Siegmund hat in der Corona-Pandemie schnelles Reaktionsvermögen bewiesen: Als plötzlich die Nachfrage nach Schutzmasken anzog, sprang der Marktführer in Sachen Schweißtischen auf den Zug auf und erfreut sich unter dem Namen Siegmund Care auch in diesem Geschäftsfeld an guten Geschäftszahlen. Dieser soll in den kommenden Jahren ausgebaut werden: Das Firmengelände auf Oberottmarshauser Flur soll in nördlicher Richtung erweitert werden und überschreitet damit die Stadtgrenze nach Königsbrunn.

