Mit dem neuen Baugebiet in Königsbrunn könnte es noch länger dauern

Eigentlich sollten im Sommer die ersten Parzellen im neuen Baugebiet in Königsbrunn vermarktet werden. Doch weil Grundbesitzer zögern, droht weitere Wartezeit.

Eigentlich sollen ab Sommer östlich der Raber Straße in Königsbrunn die Bagger rollen: Gebaut werden müssen Straßen, Versorgungsleitungen und Kanäle für das neue Baugebiet 7c. Gleichzeitig möchte die Stadtverwaltung mit der Vermarktung der ersten Bauplätze und der Vergabe von Parzellen über das Einheimischenmodell beginnen. Doch kurz bevor die Notartermine mit den mehr als 90 Grundeigentümern beginnen sollen, steht neuer Ärger ins Haus: Zwei Besitzer haben nach mehr als zwei Jahren Vorbereitungszeit angekündigt, ihr Land doch behalten zu wollen. Dadurch könnte sich der Start der Umsetzung des Baugebiets noch einmal um Monate verzögern.

Die Luft im Rathaus dürfte einigermaßen dick geworden sein, als die Rückzugsankündigungen eingingen. Denn nach vielen, teilweise zähen Verhandlungen und extrem viel Schriftverkehr sah man sich eigentlich am Ziel angelangt. Je nach Käufer-Konstellation wurden mehrere Versionen des städtebaulichen Vertrages ausgearbeitet, der das Acker- zu Bauland macht. Diese liegen nun beim Notar und sollten in den nächsten Tagen verschickt werden. Diesen Umstand teilte die Stadtverwaltung den Grundbesitzern per Brief mit und bekam die beiden Rückmeldungen über den Ausstieg.

Bürgermeister von Königsbrunn hofft, dass sich die Probleme noch lösen lassen

Für die Stadt ist das durchaus ärgerlich, sagt Bürgermeister Franz Feigl. Bliebe es bei dem Rückzug, müssten die betroffenen Grundstücke aus der Planung genommen werden. Bis alles wieder auf den gegenwärtigen Stand gebracht wäre, könnten bis zu drei Monate vergehen. Unter anderem spielten steuerliche Problemstellungen eine Rolle für den Rückzug, sagte Feigl: "Wir hatten alle Grundstückeigentümer mehrfach darauf hingewiesen, sich mit ihrem Steuerberater abzusprechen, wie der Verkauf steuerlich optimal zu gestalten ist." Der Bürgermeister will sich mit den betroffenen Besitzern noch einmal zu einem Gespräch treffen und hofft, dass sich die Probleme noch aus der Welt schaffen lassen, ohne eine derart lange Zeitverzögerung zu verursachen.

Die Planungen für das neue Baugebiet haben sich ohnehin sehr lange hingezogen. Die Konstellation mit mehr als 90 Grundbesitzern, darunter mehreren Erbengemeinschaften, erschwerte in der Pandemie die Kommunikation. Hinzu kamen die komplizierte Lage mit dem hochstehenden Grundwasser, die Suche nach geeigneten Ausgleichsflächen und Naturschutzbelange. Weil sich auf dem weiten Wiesenareal auch Feldlerchen zu Hause fühlen, mussten erst neue Brutgebiete für einige Paare gefunden werden. Derweil betrachten viele Interessenten die Entwicklung der Baupreise mit Sorge. Im Einheimischenmodell sollte der Quadratmeter Bauland für etwa 500 Euro an Familien aus Königsbrunn abgegeben werden. Allerdings dürfte diese Summe kaum zu halten sein, weil die Erschließungskosten deutlich höher ausfallen werden als ursprünglich geplant.

In Königsbrunn tut sich derzeit einiges in Sachen neue Wohnprojekte. Das neue Baugebiet 7c soll 320 Bauplätze bieten, etwa 80 davon werden im Einheimischenmodell vergeben. Mit dem Baugebiet dürfte Königsbrunn die Marke von 30.000 Einwohnern erreichen. Zudem beschäftigt sich der Bauausschuss derzeit immer wieder mit großen Projekten für Mehrfamilienhäuser an der alten B17.