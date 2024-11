Mitmachen beim Fahrrad-Klima-Test

Die Königsbrunner Grünen weisen auf eine Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) hin und rufen die Königsbrunner Bürger und Bürgerinnen auf, sich an der Umfrage zu beteiligen. Der ADFC bietet in seinem bundesweiten Fahrradklima-Test die Möglichkeit, die Fahrradfreundlichkeit in der eigenen Stadt zu bewerten. Macht das Radfahren Spaß oder Stress in Königsbrunn? Mit wenig Aufwand können Bürgerinnen und Bürger jetzt wieder die Fahrradfreundlichkeit in Städten und Gemeinden bewerten und so Politik und Verwaltung aus Nutzersicht Rückmeldung zum Radverkehr geben.

Die Umfrage findet vom 1. September bis zum 30. November auf www.fahrradklima-test.de statt. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2025 präsentiert. Ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichsten Städte nach vier Einwohner-Größenklassen sowie die Städte, die seit der letzten Befragung am stärksten aufgeholt haben.

Alwin Jung, Stadtrat und Referent für Umwelt, Natur und Klimaschutz, will das Radfahren in der Stadt noch attraktiver und sicherer machen. „Unser Ziel ist es, im Rahmen des städtischen Radverkehrskonzeptes die Bedingungen für das Radfahren weiter zu verbessern. Deswegen würden wir gerne wissen, wie die Bürger über die Fahrradfreundlichkeit in Königsbrunn denken. Die Alltagserfahrungen geben uns politisch Verantwortlichen lebensnahe Rückmeldungen“. sagt Jung.

Fragebogen bewertet Königsbrunn aus Radler-Sicht

Mit Hilfe eines Fragebogens können Radfahrerinnen und Radfahrer ihre Meinung an ihrem Wohnort zum Ausdruck bringen, indem sie verschiedene Aspekte des Radfahrens auf einer Skala mit sechs Positionen bewerten können. Fragen betreffen Sicherheitsgefühl, Komfort, Radverkehrsinfrastruktur und -förderung bis hin zu Abstellmöglichkeiten, Mitnahme des Fahrrades im öffentlichen Nahverkehr und Werbung für das Radfahren.

Der ADFC-Fahrradklima-Test ist eine der größten Befragungen zum Radfahrklima weltweit und findet 2024 zum elften Mal stat. Weitere Informationen: www.adfc.de. (AZ)