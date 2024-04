Königsbrunn

17:30 Uhr

Modelltruck Süd in Königsbrunn: Eine Welt im Maßstab 1:14

Plus Fahrzeuge, Straßen, Schienen, Brücken - im Miniaturformat. Was aktuell die Eisarena in Königsbrunn ausfüllt, lässt Modellbauer-Herzen höher schlagen.

Von Marco Keitel

Von einem Parcours für Miniatur-Fahrzeuge zu sprechen, wäre untertrieben. Was das Roadrunner-Truckmodellteam und andere Vereine und Modellbauer aus ganz Deutschland in der Eisarena in Königsbrunn aufbauen, ist fast eine kleine Stadt in den Maßstäben 1:14 bis 1:16. Oder mindestens ein ausgefeiltes Logistiknetzwerk: der Miniatur-Gabelstapler lädt die Ware, die der Miniatur-Zug bringt auf den Miniatur-Lastwagen. Das Straßennetz umspannt fast die gesamte Fläche auf der die Königsbrunner Eishockey-Spieler normalerweise ihre Heimspiele absolvieren. In der Eisarena findet am Samstag ab 10 Uhr und am Sonntag ab 9 Uhr zum ersten Mal die "Modelltruck Süd" statt. Eine Veranstaltung, die es im süddeutschen Raum so bisher nicht gibt - von Modellbauern für Modellbauer und andere Interessierte.

200 Fahrer aus Deutschland, der Schweiz, Österreich und Belgien werden es am Wochenende sein, sagt Roland Durner, Vorsitzender des Roadrunner-Truckmodellteams aus Königsbrunn. Am Freitag sind bereits ein paar dutzend Menschen am Aufbau beteiligt. Sie sägen Holzplatten für einen Bauernhof zurecht, reparieren einen rauchenden Draht am rot-weißen Kran, der 6,9 Kilogramm auf drei Meter Höhe heben kann, bauen die Schienen für die Eisenbahn auf, treffen letzte Vorbereitungen an den Erdhügeln, die später von den Baggern abgetragen werden.

