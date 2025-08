Netzwerken in stilvollem Rahmen

Ein exklusives Event stand im Golfclub Königsbrunn auf dem Programm. Mehr als 50 Gäste waren der Einladung des „abraxas Unternehmertreff“ gefolgt. Die Geschäftsleute kamen zum Austausch und Golfspielen. Bei bestem Wetter und entspanntem Ambiente verbrachten sie einen abwechslungsreichen Abend voller Bewegung, Genuss und Networking. Beim rund zweistündigen Golf-Schnupperkurs gaben erfahrene Trainer Einblicke in die Grundlagen des Golfspiels und sorgten für gute Laune auf der Driving Range.

Kulinarisch wurden die Teilnehmer im Anschluss mit einer Auswahl an Pasta, Pizza und natürlich klassischem Tiramisu verwöhnt – serviert im Restaurant direkt am Golfplatz. Bei einer offenen Vorstellungsrunde erhielten alle Gäste Gelegenheit, sich und ihr Business zu präsentieren – ein Rahmen für Austausch, neue Kontakte und inspirierende Gespräche. Stefan Ebenhoch führte durchs Programm und freute sich über das große Interesse der Unternehmer. Auch Mitglieder der Wirtschaftsförderung Königsbrunn, des Bundes der Selbstständigen Königsbrunn und des Mittelstandverbandes BVMW waren dabei. Musikalisch wurde der Abend begleitet von DJ Armin Jörgl. Für einen Gänsehautmoment sorgte die stimmungsvolle Gesangseinlage von May Swan.

