Neue Königsmeile: Programm steht

Die Planungen für die Königsmeile schreiten voran, wie Kulturamtsleiterin Rebecca Ribarek mitteilt. Das neue große Straßenfest in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn findet am 18. und 19. Juli statt. Aktuell sei man seitens der Stadt auf Sponsorensuche. Bewerbungen für Streetfood werden von der Stadt entgegen genommen. Auch Planänderungen gibt es bereits. Denn ursprünglich plante Ribarek einen Kinder-Festumzug. Dieser wurde jetzt aus organisatorischen Gründen auf das Kinderfest reduziert, dass am Freitag die Königsmeile eröffnet. Außerdem steht das Fest ganz im Zeichen der Musik. Viele Künstler und Bands haben schon zugesagt. Unter anderem: Salvatore e Rosario, die Deutsch-Italo-Schlager performen und Popsänger Malik Harris. Auch viele DJ´s und eine Kindermitmach-Band haben sich bereits angekündigt. Das ganze Programm gibt es unter: www.koenigsmeile.de.

Jennifer Kopka Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Freiluftveranstaltung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rebecca Ribarek Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis