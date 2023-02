Königsbrunn

Neues Bürgerservicezentrum: So läuft der Umzug der Behörden

In der Faschingswoche geht in Königsbrunn der Umzug der Behörden aus dem alten Gebäude ins neue Bürgerservicezentrum (links) über die Bühne.

Plus Die Königsbrunner Behörden beziehen in der Faschingswoche ihr neues Gebäude an der Marktstraße. Welche Behördengänge in dieser Zeit noch erledigt werden können.

Von Adrian Bauer

Ab Montagmorgen rollen im Zentrum von Königsbrunn die Umzugswagen. Das Ordnungsamt und verschiedene andere städtische Abteilungen beziehen ihre Büros im Erdgeschoss des neuen Bürgerservicezentrums an der Marktstraße. Deshalb sind das Ordnungs- und Einwohnermeldeamt, das Sozialbüro, die Straßenverkehrsbehörde und das Kommunalunternehmen Kinder, Jugend und Familie (KuKiJuFa) vom 22. Februar bis 1. März geschlossen.

