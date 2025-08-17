Icon Menü
Königsbrunn: Der Abzieher kommt beim Sommerfest der Trachtler gelegen

Königsbrunn

Der Abzieher kommt beim Sommerfest der Trachtler gelegen

In Königsbrunn feiern die Trachtler ihr Sommerfest. Die Sonnenschirme schützen dabei eher vor Nässe.
Von Hermann Schmid
    Einen Abzieher parat hat dieser Trachtler in Königsbrunn. Ein Abzieher, um nasse Tische und Bänke trocken zu wischen, gehörte am vergangenen Samstag zur Ausrüstung einiger Königsbrunne Trachtler. Nach einem heftigen Regenguss in der Mittagszeit konnten sie den Biergarten beim Trachtenheim damit für die Besucher herrichten, die dann doch noch zahlreich kamen.
    Ein Abzieher, um nasse Tische und Bänke trocken zu wischen, gehörte am vergangenen Samstag zur Ausrüstung einiger Königsbrunner Trachtler bei ihrem traditionellen Sommerfest. Nach einem heftigen Regenguss in der Mittagszeit war der nötig, um den Biergarten beim Trachtenheim für die Besucher herrichten: Die kamen dann doch noch zahlreich und genossen das Fest bei Blasmusik und angenehmen Temperaturen. Die Schirme sollten weniger vor Sonnenstrahlen schützen, sondern eher Wassertropfen abhalten, die noch aus dem Laub der Kastanien heruntertropften.

    Die Schirme sollten beim Sommerfest der Trachtler weniger vor Sonnenstrahlen schützen, sondern eher Wassertropfen abhalten, die noch aus dem Laub der Kastanien heruntertropften. Ein heftiger Regenguss in der Mittagszeit drohte am Samstag das traditionelle Sommerfest der Königsbrunner Trachtler in Gefahr zu bringen. Doch als das Wetter dann besser wurden, kamen doch zahlreiche Gäste in den Biergarten beim Trachtenheim.
