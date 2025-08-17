Der Abzieher kommt beim Sommerfest der Trachtler gelegen

Ein Abzieher, um nasse Tische und Bänke trocken zu wischen, gehörte am vergangenen Samstag zur Ausrüstung einiger Königsbrunner Trachtler bei ihrem traditionellen Sommerfest. Nach einem heftigen Regenguss in der Mittagszeit war der nötig, um den Biergarten beim Trachtenheim für die Besucher herrichten: Die kamen dann doch noch zahlreich und genossen das Fest bei Blasmusik und angenehmen Temperaturen. Die Schirme sollten weniger vor Sonnenstrahlen schützen, sondern eher Wassertropfen abhalten, die noch aus dem Laub der Kastanien heruntertropften.

