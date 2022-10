Königsbrunn

06:00 Uhr

Partnerstädte Königsbrunn und Rab feiern ihre Gemeinsamkeiten

Die Musiker und Tänzer von Rabski Tanac treten am Samstag zur Feier der Städtepartnerschaft in Königsbrunn auf.

Plus Mit einer Ausstellung, Musik und Tanz feiern Königsbrunn und die kroatische Stadt Rab 25 Jahre Partnerschaft. In der Zeit hat sich das Verhältnis sehr verändert

Wenn am Samstag die Trachtenvereine aus Königsbrunn und Rab gemeinsam in der Schule an der Römerallee auftreten, ist das ein schönes Symbol: Kroaten und Bayern tanzen in unterschiedlichen Trachten, finden aber doch wunderbar zusammen. In diesem Licht sieht man im Königsbrunner Rathaus auch die Städtepartnerschaft, deren 25-jähriges Bestehen man nun mit einem Jahr Verspätung groß feiert.

