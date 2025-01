Pläne für Forum-Förderung gehen weiter: „Das gab es noch nie“

Rund 80 Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren in Königsbrunn investiert werden. Um die Ruine der ehemaligen Königstherme soll das Forum entstehen. Es sieht einen Veranstaltungssaal mit Platz für 450 Menschen vor. Untergebracht werden sollen dort auch das Naturmuseum, das Lechfeldmuseum, das archäologische Museum, ein Café und ein Foyer, das den Saal bei Bedarf um einige hundert Plätze erweitern kann. Wie berichtet, sollen 28 von 42 Millionen Euro Gesamtkosten aus Berlin kommen. Die Zeit drängt: Der zentrale Bestandteil von Königsbrunns „ Vision Zentrum 2030“ , das ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz werden soll, muss 2030 fertig werden.

